Pääkirjoitus: Maltti ja taito vievät venettä – Tunaroinnin ja kaahailun hintana voi olla ihmishenki



Airiston vakava veneturma nosti jälleen pintaan keskustelun turvallisuudesta vesillä. Suuren 15-metrisen moottoriveneen ja 8-metrisen moottoripurjehtijan törmäys vilkkaalla vesiväylällä pysäyttivät. Turman seurauksena kaksi pienemmässä veneessä ollutta kuoli. Lähes samalla paikalla sattui vastaavantyyppinen onnettomuus vuosi sitten.

Viimeisimmän kuolonuhreja vaatineen onnettomuuden jälkeen puheisiin on palannut kysymys veneilykortin tarpeellisuudesta. Huviveneilyn riskit ja aiheutuneet vaaratilanteet eivät ole vähentyneet. Päinvastoin. Veneily on suosittu harrastus merellä sekä sisävesillä. Virallisen veneilykortin puolesta liputtaa kuitenkin harva asiaan perehtynyt. Jo nyt laki vaatii, että kuljettaja hankkii tarvittavan tietotaidon veneen kuljettamiseksi.

Suomessa 15 vuoden ikä ja riittävät taidot oikeuttavat jopa 24-metrisen aluksen kipparointiin. Naapurimaissa ollaan tiukempia. Muissa Pohjoismaissa veneilyyn vaaditaan ajokorttia, kun alla on isompi vene. Selvää on, että isompien huviveneiden kuljettajien täytyy olla taidoiltaan kartalla moottoripurtensa kuljettamisesta. Pakollinen veneilykorttikaan ei kuitenkaan poista sitä tarvetta, että kuskin asenne lopulta ratkaisee.

Varmaa on, että turvallinen liikkuminen veneellä edellyttää osaamista. Yksinkertaisesti hyvä merimiestaito on tärkein seikka, joka veneilijän on opeteltava liikkuessaan vesillä. Kokemus karttuu ajan kanssa. Rutiini veneilyyn tulee myös harjoittelun ja veneen käytön kautta. Vesillä liikkujan on myös muistettava aina sään vaikutus sekä nopeastikin muuttuvat olosuhteet

Taidot ovat lähtökohta, mutta lisäksi tarvitaan kohdallaan olevaa asennetta. Samat perussäännöt pätevät kuin kaikessa liikkumisessa. Turvallisen veneilyn saa helposti turvattomaksi, kun meno on järjetöntä. Kaahailu ja toisten jättäminen huomioitta moninkertaistaa onnettomuusriskin. Huolimattomuutta tai huomiotta jättämistä on muun muassa toisia veneilijöitä ärsyttävä turhien aaltojen aiheuttaminen satama-alueella.

Vesillä tahallinen tunarointi on suuri uhka kanssaliikkujille erityisesti, kun kyseessä on hulppean kokoinen ja nopea moottorivene. Valitettavasti mikään ajokortti, koe tai kurssi eivät pysty poistamaan vesillä riskillä ajavia kuljettajia. Kuskin oma maltillinen käyttäytyminen veneilyssä on tärkein turvallisuustekijä. Näyttämisenhalu ja riskien tietoinen ottaminen voivat olla kohtalokas yhdistelmä, jopa kuolemaan johtava.