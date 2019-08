Emilia Kallioisen kolumni: Mobiili tietovisa kerää tuhansia suomalaisia visailijoita joka ilta kello kahdeksalta, mutta mikä ihme pelissä viehättää?

Kellon viisari lähestyy iltakahdeksaa ja älypuhelimeen ponnahtaa ilmoitus tietovisan alkamisesta. Primetime Suomi -pelisovellukseen kerääntyy tuhansia suomalaisia.

Ensimmäinen kysymys: Missä kaupungissa Eiffelin torni sijaitsee? Vastausvaihtoehdot: Lappeenranta, Parainen tai Pariisi

Linjoilla on oltava ajoissa, sillä tietovisa käynnistyy tasan kahdeksalta eikä mukaan pääse enää ensimmäisen kysymyksen vastausajan päätyttyä.

Kyseessä on mobiilipohjainen livetietokilpailu, jota lähetetään sovelluksen välityksellä puhelimen ruudulle ainakin kerran päivässä. Visalla on juontaja, joka esittää päivän kysymyksiä studiosta käsin reaaliajassa. Pelaajat voivat kommunikoida juontajan kanssa chatin välityksellä.

Rahallisena houkuttimena toimii kisan voittopotti – rahapalkinto, joka jaetaan kysymyksiin oikein vastanneiden kesken.

Koko sessio kestää noin 15 minuuttia. Jos vastaat väärin, putoat pelistä. Pelastusrenkaalla voi peliä jatkaa vastattuaan väärin aina seitsemänteen kysymykseen saakka. Monivalintakysymysten taso vaikenee ja vastaajien määrä vähenee pelin edetessä.

Useana iltana pelaajien määrä nousee yli 15 000:een. Mikä ihme pelissä viehättää?

Konseptina peli mukailee telkkarin tyypillistä tietovisalähetystä.

Suoratoistopalveluiden hallitsemana aikakautena on yllättävää nähdä, miten kerran päivässä lähetetty ohjelma, iltauutisia lukuun ottamatta, kerää edelleen katsojayleisöä.

Netflixin ja Yle Areenan vetovoima lepää kuluttajan itsenäisyydessä: ohjelmia voi katsoa missä tahansa, milloin tahansa. Toki tietovisaakin voi pelata missä tahansa, mutta ei milloin tahansa.

Hauskaa on myös se, että varsinkin teini-ikäisten keskuudessa on tietovisa vakiintunut vahvana päiväjärjestykseen. He nimittäin ovat sitä sukupolvea, joka on jo pienestä pitäen tottunut aloittamaan jakson toisensa jälkeen juuri itselleen sopivaan aikaa.

Absurdein ja vetävin pelin ominaisuus lienee se, että ilmaisesti ladattavissa olevalla sovelluksella voi voittaa rahaa. Päivätyötä ei kuitenkaan kannata lopettaa, sillä jaettuna voittosumma yleensä jää parhaassa tapauksessa noin euroon.

Arvelisin pelin koukuttavuuden salaisuuden piilevän voittopotin lisäksi säännöllisyydessä sekä osallistamisessa.

Välillä on mukavaa, että itse televisio tai tässä tapauksessa sovellus päättävät aikataulusta. Yksi lähetys päivässä tekee pelistä erityisen. Visaa on myös kiva pelata yksin tai yhdessä.

Vakiintuneisuus sekoittaa pakkaa ja luo vaihtelevuutta valinnanvapaudelle. Välillä on mukavaa, että joku rytmittää päivänkulkua. Jos suunniteltu ohjelmavirta löi läpi jo kerran, miksei se edelleen toimisi?