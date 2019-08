Lukijan mielipide: Pienvoimalat pois kalojen tieltä Lestijoesta - "Miksi kaksi pienvoimalaa saavat edelleen tukkia joen ja estää vaelluskalojen esteettömän kulun?"



Maassamme, myöskin Lestijoella on vesivoimaloita joiden teho on mitättömän pieni. Muualla maailmassa pienitehoisia vesivoimaloita puretaan vaelluskalojen tieltä, mutta meillä asiassa viivytellään.

Tuskinpa kukaan väittää, että esimerkiksi Lesti- ja Tomujokia tukkivista, yhteensä kolmesta padosta on enemmän yleistä hyötyä kuin haittaa. Mielestäni Lestijoen alkuperäinen ja ainutlaatuinen taimenkanta on arvokas, ja se on kiireellinen suojelukohde.

Nyt kun Korpelan Voima on saanut kalatiensä rakennettua tuntuu surulliselta, että alajuoksun kaksi pienvoimalaa saavat edelleen tukkia joen ja estää vaelluskalojen esteettömän kulun.

Toivon, että uuden kalastusalueemme hallitus ottaa taimenen kulkuesteiden purkamisen ykkösasiakseen. Suomen 1,5 miljoonaa urheilukalastajaa ovat varmasti samaa mieltä ja odottavat milloin alkaa jotain tai tapahtua. Pienen kalastuskuntamme voimavarat eivät hankkeeseen yksin riitä ja onhan se jokilaaksossa asuvien ja kaikkien kansalaisten yhteinen asia.

Jouni Joki-Tokola