Pääkirjoitus: Sähkön toimintavarmuus maksaa – Mistä lisäporkkanoita säästämiseen?



Keskustelu sähkön siirtohintojen suuruudesta ryöpsähti jälleen loppukesällä, kun muun muassa osassa Keskipohjanmaan levikkialuetta toimiva Elenia ilmoitti siirtohintojen korotuksista. Elenia, kuten monet muutkin verkkoyhtiöt ovat nostaneet kuluttajien siirtohintoja ainakin lähes vuosittain ja sama tahti on odotettavissa nykytiedoin tulevaisuudessakin.

Lyhyesti sanottuna toimintavarmuus maksaa. Jos (ja kun) halutaan, että myrskyt katkaisevat sähköt mahdollisimman pieneltä osalta talouksistamme, sähkön saannin turvaaminen maksaa miljardeja. Tämä logiikka on täysin ymmärrettävää. Kuluttajien kannalta on erittäin tärkeää, että osin kansainvälisten sijoitusyhtiöidenkin omituksessa olevat verkkoyhtiöt eivät voi nostaa hintojaan niin, ettei niiden liikevoitto olennaisesti kasva. Viranomaisen valvonnassa verkkoyhtiöiden tuottojen pitää olla maltillisia.

Keskipohjanmaan levikkialueella kuluttajahintojen korotukset eivät ole olleet niin suuria kuin muualla Suomessa. Verkkoyhtiöistä esimerkiksi Kokkolan Energiaverkkojen ja Verkko Korpelan siirtohinnat kestävät hyvin vertailun muiden maakunnissa toimivien verkkoyhtiöiden kanssa.

Mitä ilmeisemmin tulevaisuudessa kiinnostus esimerkiksi kesämökeillä omaehtoiseen energiantuotantoon lisääntyy. Jos talvikuukausinakin kesämökkisähköstä joutuu maksamaan pian yli 20 euron kuukausihinnan, niin innostus oman energiantuotannon vaihtoehtoihin kasvaa.

Kuitenkin vielä aiheellisempaa on keskustelu siitä, mitä esimerkiksi veromuutoksia voisi tehdä, jotta kuluttajien kiinnostus energiankulutuksen seurantaan ja säästämiseen lisääntyisi. Hallitusohjelmaan on kirjattu: "Tavoitteenamme on luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä."

Onko hallituksen toimenpidelistalla kaikki ne toimet, joilla kuluttajia houkutellaan energian säästämiseen ja ekologisesti tuotetun energian käyttämiseen? Tavallinen kuluttaja – aivan aiheesta – kummastelee, kun sähköön yhteensä menevistä euroista merkittävä osa menee kiinteästi säästi tietoisesti sähköä tai ei. Verkkoyhtiöiden paineet nimenomaan kiinteiden kuukausihintojen korotuksista vielä vähentävät kuluttajien säästämistoimien näkymistä sähkölaskun kokonaissummassa.

Hannu Lehto