Tuuli Tahkokorven kolumni: Joustavammin elokuvalippuja ja -näytöksiä

Ystäväni pyysi minua katsomaan uutta Leijonakuningasta syyskuun alussa, kun muutan takaisin Tampereelle. Ajattelin tarkistaa Finnkinon näytösajat hyvissä ajoin etukäteen ja varata liput netistä, jotta saisin valittua parhaat istumapaikat. Mutta kuinka ollakaan, tarjontaa ei näkynyt muutamaa päivää pidemmälle.

Menin Finnkinon kysymys-vastaus-sivulle, josta selvisi, että viikon ohjelmisto, joka alkaa perjantaista, tulee näkyviin vasta saman viikon tiistaina. Viikonlopun näytökset näkee siis vasta tiistaina. Vain erikoistapauksissa lippuja voi varata ja ostaa aikaisemmin.

Kahden viikon ohjelmiston suunnittelu etukäteen olisi paljon järkevämpää. Se mahdollisesti rajoittaisi yleisöryntäyksiä tietyille päiville, kuten perjantai-illoille, jolloin uusien elokuvien näytöksiin ei ole juuri tilaa viime hetken päätöksellä.

Elokuva on elämys, josta maksaa mielellään. Ehdoton kipuraja lipun hinnalle on kuitenkin se 10 euroa. Kympillä ei kuitenkaan leffalippua saa viikonloppuisin, jolloin monella on parempi sauma käydä elokuvissa. Opiskelija-alennusta kun ei saa Finnkinon viikonloppunäytöksistä.

Ja ellei halua olla se kitsas herkkujen salakuljettaja, popkornista tai karkista joutuu teatterihinnastolla maksamaan tuplahinnan.

Onkin hienoa, ettei Finnkinolla ole Suomessa monopoliasemaa elokuvateatterina, vaikka se on muutoin loistava elokuvien tarjoaja. Kokkolan BioRexin yhdeksän euron hinta näytöksestä on minusta sopiva. Esityspäiviä on suhteessa yhtä usein kuin suuremmissakin kaupungeissa.

Tampereella Pirkanmaan elokuvakeskuksen omistama yksityinen elokuvateatteri Niagara tarjoaa hyvän valikoiman indie-elokuvia uutuuselokuvien lisäksi. Ydinkeskustassa sijaitseva elokuvateatteri on oivallinen opiskelijalle halpoine hintoineen.

Yksi asia, mikä puuttuu Niagarasta, mutta mistä pidän jostain syystä elokuvissa, ovat alussa näkyvät mainokset. Osa vihaa niitä, eikä vaivaannu paikalle saliin ensimmäiseen varttiin. En itsekään pidä tuotemainonnasta, mutta minusta on mukavaa tutustua trailereiden kautta varteenotettaviin elokuviin, jotka saattaisivat muuten jäädä katsomatta.