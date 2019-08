Pääkirjoitus: Vain viisi Keskipohjanmaan alueen kuntaa pääsi viime vuonna plussalle – Mihin rahat riittävät ensi vuonna?



Kesälomakauden päättymisen aikoihin alkaa niin valtion tasolla kuin kunnissakin pohdinta siitä, paljonko rahaa on tulossa ja mihin se käytetään ensi vuonna. Koko maan osalta valtiovarainministeriö aloittaa tänään oman sisäisen budjettipalaveroinnin kohti syyskuun puolivälissä pidettävää perinteistä budjettiriihtä.

Kuntatasolla talousjohtajien huoneissa ensi vuoden tilanteesta on syntymässä myös hahmotelmia. Kuntaliiton pääekonomisti on arvioinut (KP 12.8.), että 80-90 kunnassa veroprosenttia joudutaan korottamaan. Arvio perustuu muun muassa siihen, että viime vuonna kaksikolmasosaa kunnista teki alijäämäisen tuloksen. Keskipohjanmaan levikkialueen kunnista viime vuonna tilikauden tulos oli positiivinen vain viidessä (Kuntaliiton tilasto). Ääripäissä Vetelissä tilikausi päättyi 171 euroa plussalle ja Lestijärvellä 765 euroa miinukselle asukasta kohden laskettuna.

Levikkialueen kunnista suurin kunnallisvero on tällä hetkellä Haapajärvellä ja Reisjärvellä (22,5%) ja alhaisin Pedersöressä (20,5%). Keskimääräinen kunnallisveroprosentti Suomessa on 19,88 eli kaikki alueemme kunnat verottavat ankarammin kuin keskimääräisesti maassa. Noin 3000 euron kuukausitulon saava maksaa Haapajärvellä karkeasti laskettuna vajaat 500 euroa enemmän kunnallisveroa vuodessa kuin Pedersöressä asuva.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toki kuntakohtaisia eroja on, mutta väestön ikääntymisen myötä sote-menojen kasvu näkyy käytännössä kaikkien talousarvioissa, riippumatta millainen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus lopulta on. Samaan aikaan, kun monilta paikkakunnilta muuttaa pois palkansaajia, ikävä yhtälö on valmis: Mikäli nykyinen palvelutaso halutaan säilyttää, veroäyriä pitää nostaa. Toinen vaihtoehto on karsia kunnan tuottamia palveluja.

Nyt, kun seuraaviin kunnallisvaaleihinkin on aikaa vielä lähes kaksi vuotta, olisi perusteltua käydä julkista keskustelua siitä, mitkä ovat kuntien oleellisimmat tehtävät? Mitä palveluja kunnilta ainakin halutaan vastineeksi verorahoille? Jos kaikki nykyiset palvelut halutaan säilyttää, eikä uusia tulomahdollisuuksia ole, muuta vaihtoehtoa ei ole kuin verotuksen nostaminen.

Hannu Lehto