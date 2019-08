Minna Mustosen kolumni: Rehevät rehevyyttä vastaan

Rehevät aloittavat taistelun rehevöitymistä vastaan, päätimme rannassa muutaman naisen voimin. Puimme uikkarit niskaan, patistimme kiinni saadut mukulat matkaan ja varustauduimme työhön heinäharavoin ja soutuveneellä. Tavoitteenamme oli raivata Ykspihlajan Pottia eli pienvenesatamaamme valtaavaa tuhannen tähkä-ärviää pois.

Muutaman tunnin uurastuksella saimmekin rantaan kootuksi isot keot veneiden moottoreita tukkivaa ja uimareita ällöttävää tähkä-ärviää. (Nyttemmin kasvusto on vallannut ihan koko Potin ja veneily on todella tuskastuttavaa ja moottoreille käypää.) Eihän meitä työn touhussa ollut kuin muutama riuska nainen ja muutama lapsonen, mutta entäpä jos meitä olisi ollut yhteisessä puuhassa kolmesataa henkeä, sukeltajia, veneitä ja piisalle lauttoja, joidenka päälle pohjasta nostettu levähuttu kasattaisiin. Raivausta suoritettaisiin kiivaimpaan kasvuaikaan pari kertaa viikossa ja hommaa toisteltaisiin joka ainoa vuosi.

Kyllä saisi tähkä-ärviä kyytiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuli vain tuosta ärviätempaisustamme mieleen se, että on käynyt jokseenkin nyppimään tämä meidän tallukkamaisuus. Mieluusti huutelemme ja ihmettelemme, miksi kaupunki ei tee mitään?

Milloin ihmetyttää rehevöityminen, Suntin tola, kaupunkikeskustan autioituminen, uimarantoja valtaavat hanhet, täydet kierrätyspisteet, kadun varsien roskat, Tankarin laituripaikat, torin autioituminen. Patistelemme kaupunkia tekemään jotakin.

Unohdamme autuaasti olevamme juuri se: kaupunki.

Sinä, minä ja ”Hentun Liisa”, me ihan kaikki yhdessä teemme tästä paikasta juuri sen näköisen miltä se näyttää, minkälainen siellä on asua ja viihtyä. Jos joku asia kismittää, niin ei muuta kuin tartutaan porukalla hommiin. Tehdään ja järjestetään yhdessä, kun tahtotila on saatu päälle kaikki muu kyllä järjestyy. Rahoista tai oikeammin niiden puutteesta moni mielellään muistuttaa, kuitenkaan setelillä tai kolikolla ei itsessään tehdä mitään. Aina tarvitaan ihmisiä toimimaan ja tekemään.

Saattaapa, joku kivahtaa, että pitäisi olla moisille toimille olla lupia. Kuitenkin vanha sanonta lienee totta ”helpommin saa anteeksi kuin luvan”.

Viime viikolla minulle soitti nainen, joka kehui Raution väkeä ja sitä miten siellä jaksetaan puhaltaa yhteen hiileen. Itse olen aina ihaillut eskolalaisia ja heidän toimintaansa. Eskolassa väki ei suostunut ihmettelemään palvelujen hiipumista, vaan ryhtyivät tuottamaan ne itse. Toivottavasti löytäisimme, joka kylässä, kunnassa ja kaupungissa yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen ilon ja riemun.