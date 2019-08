Tapani Postilan kolumni: Kallis koti väärässä paikasssa

Kaikilla on koti. Miellyttävä tai mieluisa, meluisa tai remuisa, mutta koti kumminkin. Koti on asunto, fyysinen paikka, mutta sisältää koti myös paljon muutakin kuin kotimaisen ympäristön. Ei koti ole todellakaan vain seinät, lattia ja katto.

Koti voi olla oma vuokrattu tai aivan jotain muuta. Kotiin ladataan odotuksia, haaveita ja tulevaisuuden tekoja. Kotiin kertyy ajan myötä tunnetta ja muistoja. Kodissa kasvetaan, nauretaan, nautitaan ja totta kai myös nahistellaan. Kertakaikkisesti eletään. Toisen koti pursuaa tuttuja tavaroita ja toinen haluaa elää enemmän tunteiden keskellä. Koti on oman näköinen tai ainakin moni haluaisi sellaisen itselle mieluisan kodin.

Onko oma koti sitten kullan kallis? Kyllä se sitäkin voi olla, koska koti on monille se elämän suurin ostos. Toiset ostavat kerralla valmista, hyvältä paikalta ja viimeisen päälle tehtyä. Asuinneliöitä pitää olla ja ilmaa ympärille hengitettäväksi. Toisille kelpaa pienempikin, halvempikin jopa remonttia huutava ja vanhuuttaan jo hapertunut koti.

Kodin hankkiminen voi vaatia pähkäilyä, puntarointia, punnertamista ja paljon rahaa. Aikaa myös tarvitaan, jotta kodista tulee lopulta oma. Lainat lyhenevät ja velka vaihtuu lopulta maksetuksi. Omasta kodista tulee sitten ihan oikeasti oma.

Päättyvätkö kodin hankinnan huolet sitten viimeiseen maksuun? Ei välttämättä, jos haaveissa on jo uusi koti. Jos koti on korkoa kasvava sijoitus. Jos mielessä on kodin remontti, ja ehostus nousee mieleen. Joidenkin koti ei ole valmis koskaan vaan vaatii muuttumista ihmisten ja elämän mukana.

Kodillakin on aina rahallinen arvo. Kun koti lähtee myyntiin, niin myyntiarvossa ei tunnetta ja muistoja lasketa mukaan. Myytäessä kunto ja paikka ratkaisevat paljon. Ostajakin on löydyttävä.

Mutta kallis koti voi olla väärässä paikassa. Synkeitä aikoja ennustetaan. Paikkakunta on hiipuva, sijainti syrjäinen. Hinnat ovat pakkasella. Uhkakuvia toisensa perään. Koti voi olla asuntomarkkinoilla kuin laiva ilman peräsintä.

Toisaalta koti on yksi elämän kiintopisteistä, jota hankkiessa ja pitäessä täytyy olla nöyrä. Maailma muuttuu, elämäntilanteet vaihtuvat ja kodit vaihtuvat. Kaikki uhat eivät toteudu ja kaikkia huolia ei kannata lastata kotinsa katolle.

Ollaan nyt rauhassa. Omassa kotona.