Lukijan mielipide: Pyydän, please, pidetään isänmaassa äidinkieli kunniassa



Olen aiemminkin ärtynyt siitä kun meidän Yleisradiomme harrastaa lontoonkielisiä ilmaisuja ja heittoja naurun remakan säestyksellä. Meitä kansakoulun käyneitä on vielä melkoinen, tosin vähenevä joukko. On vielä liian aikaista vaihtaa kieltä ja olla rapauttamassa äidinkieltämme. Nyt maakuntalehtemme on lähtenyt samalle linjalle ja jättää suomentamatta ”fiksujen” lontoonkieliset ilmaisut. Tiedän, että meitä kielipuolia on vielä paljon, mutta eihän sitä voi tunnustaa kun samalla tunnustaa tyhmyytensä. Sen sijaan ei yhtään hävetä kertoa siitä mitä me teimme silloin kun fiksut ikätoverimme lukivat lontoonkieltä.

Oli vuosi 1960, kun allekirjoittanut pääsi kurssimuotoisesta kansalaiskoulusta. Ikää oli kokonaista 13 vuotta ja ainoa terve ”mies” kotitilalla pääsi heti syystöihin. Kalkin kylvö käsipelillä hevoskärrystä oli täyttä työtä ja 50 kilon säkki keskenkasvuiselle oli joskus turhankin painava. Varsinaista hevosen leikkiä oli pyörtänöitten kääntö, kun traktorin kaksisiipinen aura jätti niitä hevosmiehellekin. Turpas puukossa ja aura pomppasi toista metriä eteenpäin ennen kuin hevonen pysähtyi. ”Ptryy takasi” vedettiin sekä auraa että hevosta ja uusi yritys. Kyllä siinä hevonenkin sai välillä kuulla kunniansa.

Tuli talvi ja päästiin savotalle hevonen kaverina edelleen. Tukin ajossa oli riskempi mieskin kaverina mutta sitten kun päästiin pinotavaran ajoon oltiin taas hevosen kanssa kahden. Piti saada 5, 7 ja 9 jalan kaivospuut sekä sullit ja vielä polttopuut kaikki pinoon ja osa odottamaan keväällä parkkaamista. Kyllä siinä taisi välillä itkukin tulla kun takareki tarttui pahasti kantoon eikä siitä kovin suurta apua ollut vaikka 14 vuoden ikä oli tullut täyteen.

Kielipuolena me kansakoulun käyneet varmaan kuljemme tiemme päähän eikä se ole mikään ylpeyden aihe, mutta se mitä muuta me saimme aikaan siitä saamme olla ylpeitä. Siihen ei moni enää pysty ja olisihan se laitontakin tänä päivänä.

Lopuksi pyydän, please, pidetään isänmaassa äidinkieli kunniassa.

Jukka Salo

talollisen poika