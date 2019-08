Pääkirjoitus: Uusi direktiivi verkkokaupassa maksamiseen voimaan syyskuun 14. päivä – Turvallisuutta lisää



Moni keskipohjalainenkin verkkosivuilla kauppaa käyvä kuluttaja saattaa kokea yllätyksen tasan kuukauden kuluttua 14. syyskuuta, kun kaupanteko ei onnistukaan samalla kaavalla kuin ennen. EU:n maksupalveludirektiivi tulee tuolloin voimaan, ja se tarkoittaa käytännössä vahvaa tunnistautumista kaikissa verkko-ostoksissa. Finanssialan johtava asiantuntija Teija Kaarlela ennustaa Kauppalehdessä (12.8.), että muutos tulee monille esimerkiksi sovelluksen kautta kauppaa tekeville suomalaisyrityksille ja kuluttajille yllätyksenä.

Käytännössä uuden direktiivin tuoma vahva tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että yli 30 euron verkko-ostosta tehdessä pitää tunnistautua kahdella eri tapaa näistä kolmesta vaihtoehdosta: salasana, avainlukusovellus tai -laite ja sormenjälki/kasvotunnistus. Käytännössä pitää siis korttitietojen antamisen jälkeen joko tunnistautua kirjautumalla verkkopankkiin, palauttaa tekstiviestitse saatu salasana tai käyttää puhelimessa olevaa sormenjälki- tai kasvojentunnistusohjelmaa.

Aiemmin verkkokaupoissa ja sovelluksissa on voinut riittää se, kun yhden kerran on antanut järjestelmään maksukortin numeron, voimassaoloajan sekä kortin kääntöpuolelta turvakoodin. Tämä kuluttajalle varsin yksinkertainen, joskin turvallisuuden kannalta riskipitoinen, maksukäytäntö toimii etenkin useissa palveluissa, joissa kertaostos ei ole kovin suuri. Kaarlela arvioi Ylelle, että kaikista Euroopassa tehtävistä verkko-ostoksista tapahtuu nykyisin noin 30 prosenttia ilman vahvaa tunnistautumista.

Vaikka muutos voi tuntua joistakin mutkikkaalta tai vaivalloiselta, kyse on turvallisuudesta. Nykymuodossa on aivan liian helppoa kännykkä anastamalla tehdä suuriakin verkko-ostoksia toisen piikkiin. On erinomaista, että tällaiset maksukäytännöt yhtenäistyvät kansainvälisesti, koska verkkokauppa, jos mikä, on täysin kansainvälistä toimintaa. Vahvalla tunnistautumisella taataan, että ostosta on tekemässä juuri se henkilö, jonka tililtä maksukin menee.