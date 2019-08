Lukijoiden mielipide: Veteli panostaa lukio-pottiin – Voidaan osallistua kevään 2020 yhteishakuun



Keskipohjanmaa-lehti julkaisi 10.8.2019 synkällä otsikolla asiaa lukioista: ”Pienet lukiot vaarassa kuihtua oppilaskadon vuoksi - osa kunnista ei saa valtiolta latin latia lukiokoulutukseen”. Jutun alussa maalailtiin synkkää tulevaisuutta pienille lukioille ja Kuntaliiton erityisasiantuntija Kyösti Värri valitteli lukioiden kustannusten sysäämistä kunnille.

Me allekirjoittaneet olemme Vetelissä perehtyneet perusteellisesti Vetelin lukion kuluihin ja valtionosuuksiin, sillä kuulumme kaikki työryhmään, joka selvittää Vetelin kunnan mahdollisuuksia järjestää lukio-toimintaa kunnassamme. Haluamme tuoda esiin toisenkin näkökulman, joka on vähemmän synkkä pienten paikkakuntien näkökulmasta.

Suomessa lukiot tosiaan rahoitetaan yhteisesti niin, että jokainen kunta, oli kunnassa lukiota tai ei, maksaa yhteiseen lukio-pottiin 78,07 euroa kerrottuna asukasluvulla. Lukekaa tarkkaan edellinen lause: jokainen kunta maksaa tuon summan kerrottuna asukasluvullaan, siis myös ne kunnat, joissa ei ole lukiota. Eli Vetelin tapauksessa tällä hetkellä maksamme yhteiseen pottiin 248 000 euroa, vaikka meillä ei ole lukiota. Maksoimme tuon saman euromäärän, kun meillä oli lukio. Tältä maksulta ei voi välttyä mitenkään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhteinen lukio-potti kerätään kasaan niin, että kaikki Suomen kunnat maksavat 75% ja valtio 25%. Tästä yhteisestä potista jaetaan valtionosuudet niille kunnille, joissa on lukio. Ja nyt tullaan siihen kohtaan, mikä on mielenkiintoista pienen kunnan kannalta. Kaikki kunnat maksavat tuon lukio-potin, mutta vain ne kunnat saavat tuosta potista, joissa on lukio. Veteli sai vuonna 2014 tuosta potista pyöreästi 611 000 euroa. Kunnasta itsestään riippuu, miten edullisesti/kalliisti koulutusta järjestetään. Haluamme kertoa esimerkin voimin, miten Vetelin kunta hyötyi lukion pyörittämisestä rahallisesti. Otamme esimerkiksi vuoden 2014, jolloin Vetelissä oli toimiva lukio. Vuonna 2014 Veteli sai valtionosuutta lukion pyörittämiseen 611 000 euroa. Vetelin lukion kulut olivat kunnan kirjanpidon mukaan kokonaisuudessaan 795 000 euroa. Tuo summa sisälsi välittömiä kuluja (kuluja jotka on maksettava vain jos lukio toimintaa on) ja välillisiä kuluja (välilliset kulut on Vetelin kunnalla maksettavana oli lukiota tai ei, kuten kulut rakennuksista, hallinnosta jne). Esimerkiksi kyseisenä vuonna 2014 lukio maksoi vuokraa kunnalle 170 000 euroa (pussista toiseen, eli välillinen kulu!), kuluissa oli vuokran lisäksi myös rehtorin palkkaa, hallinnon kuluja, muita vyörytettyjä (ruokala, koneet, laitteet jne. jne) kuluja, jotka ovat edelleen Vetelin kunnalla maksettavana, tarkemmin sanottuna perusopetuksen maksettavana. Erona on se, että nyt meiltä puuttuu se yli 600 000 euroa valtionosuutta kattamaan kuluja. Välittömät kulut valtionosuus kattoi. Mitä tapahtui kun lukio loppui? Vetelin perusopetuksen kulut nousivat lukion lopettamisen myötä, koska lukio ei ole yhdessä maksamassa välillisiä kuluja (rakennukset, hallinto, ruokala jne) ja Vetelin kunta maksaa edelleen tuon alussa mainitun 248 000 euroa yhteiseen pottiin lukiojärjestelmän ylläpitämiseksi. Lukion lopettamisen myötä myös kunnan vetovoima ja pitovoima kärsi kolauksen. Peruskoulukin kärsii lukion lähtemisestä, sillä kunta, jossa ei ole lukiota ei ole yhtä kiinnostava uusille päteville opettajille työpaikkana, mikä nähtiin jo kesällä, kun yläkoulun matikan opettajaksi ei tullut yhtään hakemusta.

Vetelin lukio lopetettiin, kun yhtenä vuonna lukioon ei ollut hakijoita. Päätös oli hätäinen, sillä aikaisempina vuosina hakijoita oli ollut tasaisesti, eikä kunnan väkilukukaan lähi vuosikymmenenä ennusteen mukaan ole laskemassa. Mielestämme Vetelin kunnan tapauksessa lukio olisi kannattanut ehdottomasti säilyttää.

Tilanne ei ole kuitenkaan synkkä, vaan valoisa. Valveutunut nuori kuntalainen Hannes Torppa (myöhemmin kunnanvaltuutettu) teki lukion lopettamispäätöksestä valituksen, jonka Vaasan hallinto-oikeus päätti syksyllä: Vetelin lukiota ei ole lakkautettu, sillä valtuuston tekemä päätös lakkautuksesta kumottiin hallinto-oikeudessa. Meillä on siis lukio. Vetelissä on aina ollut laadukas lukio, josta on valmistuttu valtakunnallisesti vertailukelpoisin tuloksin. Nyt meillä on mahdollisuus rakentaa lukio tämän vuosituhannen tarpeisiin, vastaamaan paikkakuntamme tämän hetkistä tilannetta. Voimme tarjota veteliläisille ja lähialueen nuorille opiskelupaikan lähellä kotia. Tarvitsee vain osallistua yhteishakuun ensi keväänä.

Lue lisää: Pienet lukiot vaarassa kuihtua oppilaskadon vuoksi