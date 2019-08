Pääkirjoitus: Kutsu käy – Nuorten miesten kokoontumisajot



Nuorten miesten on aika kokoontua, kun kutsunnat pääsevät torstaina vauhtiin.

Asevelvollisten kutsuntaurakka on mittava, loppuvuoden aikana mukana on koko maassa 248 paikkakuntaa ja noin 35 000 asevelvollista miestä. Kutsunnat koskevat syksyllä tänä vuonna 18 vuotta täyttäviä miehiä ja myös sellaisia miehiä, jotka syystä tai toisesta eivät ole aikaisemmin osallistuneet kutsuntoihin.

Pohjanmaalla kutsunnat käynnistyvät ensimmäisenä Uudessakaarlepyyssä torstaina 15. elokuuta. Pohjois-Pohjanmaalla Haapavedellä on myös torstai kutsuntojen avauspäivä. Keski-Pohjanmaan maakunnassa nuoret miehet ovat kutsunnoissa ensin Halsualla 26. elokuuta ja Kaustisella 27. elokuuta. Keski-Pohjanmaan maakunnan asevelvollisten viimeiset kutsunnat ovat Kokkolassa 22.–25. lokakuuta.

Onko kutsunnoilla sitten vielä paikkansa? Kyllä, jos asevelvollisten vastuulla on jatkossakin maan puolustaminen. Suomessa on maailmanlaajuisestikin harvinaislaatuinen asevelvollisuusarmeija. Täälläkin muutoksen tuulia on puhaltanut, mutta perusta on pysynyt muuttumattomana. Viime aikoina julkisessa keskustelussa on ollut naisten osallistuminen kutsuntoihin. Samalla on esillä ollut ajatus asevelvollisuuden muuttaminen sukupuolineutraaliksi ja laaja asepalveluksen remontti. Kaikkien kansalaisten sitouttaminen mukaan esimerkiksi kansalaispalveluksen kautta ei ole saanut kuitenkaan taakseen suurta kannatusta.

Yleiseen asevelvollisuuteen perustuvalla mallilla on edelleen tutkimusten mukaan suomalaisten keskuudessa vankka tuki. Miehistä noin 70 prosenttia suorittaa asevelvollisuuden ja vuosittain noin 21 000 miestä käy armeijan. Vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaa joka vuosi 400–600 naista. Vuosittain siviilipalvelukseen hakeutuu yli 200 nuorta miestä ja totaalikieltäytyjiä on 35–55.

Huoli maanpuolustustahdon hiljaisesta hiipumisesta on myös otettu vakavasti ja sitä seurataan puolustuskyvystä vastaavien keskuudessa tarkasti. Pienenevät ikäluokat ja muuttuneen maailman puolustukselliset haasteet ovat hyvin tiedossa. Kaukana ovat ajat, kun puolustamiseen tarvittiin vain raakasti rautaa, ja lujaa sisukasta mieltä. Nyt on puolustuksessa huolehdittava myös esimerkiksi kyberhyökkäyksiin varautumisesta ja yhteiskunnan toimintojen ylläpidosta erilaisissa kriisitilanteissa.

Kutsunnat ovat jokaiselle osallistujalle ainutlaatuinen kokemus; toisille totinen pakko ja toisille helppo itsestäänselvyys. Puolustusvoimien tekemän kartoituksen lisäksi kutsunnoilla on myös mahdollista tavoittaa käytännössä koko nuorten miesten ikäluokka. Kutsuntoja hyödyntääkin myös etsivä nuorisotyö ja syrjäytymisen vastaisessa taistelussa kannattaa käyttää kaikkia tilaisuuksia.