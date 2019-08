Lukijan mielipide: Kokkolan kaupungille tarjottava kova kulukuuri – Ylivelkaantuneella ja tappiin verottavalla kaupungilla ei ole varaa öykkäröidä



Kokkolan kaupungin kuten kaikkien kaikkien muidenkin kunntien tulee vihdoin ryhtyä purkamaan valtaosan ei lakisääteisistä työpaikoista. Purkuun liikuntatoimi, kulttuuritoimi ja matkailu. Noista yhdessä muodostetaan 5–6 työntekijän yhteinen toimi, jota johtaa päällikkö ei johtaja. Lisäksi kenttävahtimestarin toimet urheiluseuroille ja heille vapaaehtoistyön järjestämisestä yhden henkilön palkkaus per kasvattajaseura ja lisänä nykyiset työkoneet. Vapaaehtoisia löytyy, kun ei päästetä ketään öykkäröimään. Järjestetään vapaaehtoisille vuotuinen matka joko etelään tai joihinkin kisoihin.

Kaupungin viime vuosina typeriksi ja kalliiksi osoittautuneet kuorma-autot myydään. Yksi kaupungin kuorma-autolla ajettu kuorma on moninkertainen, vähintäänkin 5–6-kertainen kustannus, yksityiseen verrattuna. Todisteita on. Lisäksi esimerkiksi maankaatopaikalle ajaessa on useasti tullut kaupungin auto vastaan vänkärin kanssa.

Kaupunginteatterin voi lakkauttaa. Tilalle YTN, KUF, Iltatähdet ja muut kaupungin harrastenäyttelijäkerhot. Heille noin 60–80 000 euron korvaus vetäjän palkkaamiseksi. Näin voisi kesäteatteri pyöriä ja tuoda kaupunkiin väkeä. Muihin tapahtumiin tulleet pysyisivät pari päivää pidempään. Järjestetään LK:n kanssa näytelmien kirjoittamista sekä koulutetaan uusia näyttelijöitä. Saamme enemmän vastinetta pienemmällä rahalla. Vartiolinnan käyttö vapaaehtoisryhmille tietenkin.

Kokkolan puutarhatyöt ja kaikki istutukset yksityistetään tarjouksien perusteella. Konsulttien käyttö pannaan etenkin kaavoituksessa, jossa konsultointi on törkeän hintaista. Kaupungintalon kerrosten sulku kävijöiltä puretaan välittömästi, koska maksaa maltaita tulla hakemaan vieras infosta ja palauttaa vierailun päätteeksi. Jollakin on tarpeeksi monta vierasta päivässa, niin hän ei ehdi muuta tekemäänkään kuin hakemaan ja viemään vieraita. Irtisanotuille pitää järjestää koulutusta esimerkiksi vanhusten hoitoon, venerakentamiseen, yrittäjyyteen ja vastaavaan.

Veronmaksajien pitää tietää, että kun on kyseessä julkisella sektorilla olevasta työntekijästä, niin maksamme hänen eläkkeensä, niin kauan kun kyseinen viettää aikaansa maan päällä. Yksityisellä sektorilla, jos ajaa esimerkiksi sorakuorman 5–6 kertaa halvemmalla, niin tuo hinta on pitänyt sisällään kyseisen yksityisen firman työntekijän eläkemaksun. Joten siitä ei tarvitse veronmaksajan enää välittää.

Soite voi säästää vuodessa 0,5–1,0 miljoona euroa lähettämällä laskut asiakkailleen tekstiviestinä tai sähköpostina eli säästöä 10 vuodessa noin 5–10 miljoonaa euroa. Samoin voi sanoa edellä esittämäni muiden säästöleikkausten säästävän 10 vuodessa noin 150–200 miljoonaa euroa.

Mitään hybridirakennusta ei tule rakentaa Urheilupuistoon vaan rakennetaan sitten, kun on tarvetta oikea liikuntahalli. Helsinki rakentaa tapahtumiin mobiilihallin eli siirrettävän. Mobiilihalli viedään sinne missä tarvetta.

Ylivelkaantunut ja tappiin verottava Kokkola yrittää jälleen öykkäröidä.