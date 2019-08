Haapajärvi hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta - taloustilanne erittäin haastava



Haapajärven kaupunginhallitus kokousti tiistaina ja päätti hakea harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2019.

– Talous on nyt vaikeassa tilanteessa. Kuluvan vuoden talousarvio tulee ylittymään muun muassa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kustannusten nousun vuoksi. Talouden tasapainottamisohjelmasta huolimatta tilanne on haasteellinen, vs. kaupunginjohtaja Unto Vesamäki kertoo.

Haapajärven viime vuoden tilinpäätös oli alijäämäinen 1,9 miljoonaa euroa, eli kumulatiivista alijäämää taseessa on runsaat 2 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 talousarviossa tilikauden tulos on -73.599 euroa ja ylijäämää vain 11.901 euroa.

Haapajärven tuloveroprosentti on maan korkeimpia eli 22,5 prosenttia ja sen investointitahti on ollut ja tulee olemaan edelleen kova, johtuen kiinteistöjen sisäilmaongelmista. Tämän vuoksi kaupungin lainakanta on huomattavasti keskimääräistä korkeampi. Viime vuonna Haapajärven lainakanta oli asukasta kohden 4.769 euroa.

Samassa kokouksessa kaupunginhallitus antoi päävastuualueille talousarvioraamin vuodelle 2020, jonka vuosikate on 1.629.119 euroa, tilikauden tulos -334.881 euroa ja tilikauden alijäämä 249.381 euroa. Näin ollen taseen kumulatiivinen alijäämä kasvaa vuonna 2020.

Valtionosuuden korotuksen haun lisäksi kaupunginhallitus päätti ottaa 3.000.000 euron lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjouksen mukaisesti 10 vuoden kiinteällä korolla, jossa korkoindikaatio on 0,45 % p.a. sisältäen marginaalin. Takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Lainan nosto on syyskuussa 2019.

Lopuksi käsiteltiin kaupunginjohtaja Juha Uusivirran virkavapautta.

– Kaupunginhallitus päätti toimia hallintosäännön mukaan ja nimesi minut kaupunginjohtajan sijaiseksi marraskuun loppuun saakka. Jaoimme joitain työtehtäviä eri tahoille, sillä hoidan edelleen talous- ja hallintojohtajan tehtäviäkin, Unto Vesamäki kertoo.