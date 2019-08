POP Pankilla hyvä alkuvuosi – Netissä myytävä vakuudeton 6,9 - 18,9 prosentin koron kulutusluotto saanut hyvän vastaanoton



POP Pankin mukaan digitaalinen, verkkosivuilla toimiva vakuudeton luottomahdollisuus on otettu hyvin vastaan.

Muun muassa Kokkolassa, Luodossa sekä useissa Kalajokilaakson kunnissa konttorin omaava POP Pankki -ryhmä lähes kaksinkertaisti tuloksen alkuvuoden aikana. Ryhmän tulos ennen veroja oli 18,8 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 10,8 miljoonaa. Pankin katsauksen perusteella tuloksen takana olivat sijoitustoiminnan hyvä kehitys, uudet digitaaliset tuotteet ja positiivisesti kehittynyt vakuutustoiminta.

Liiketoiminnan tuottoja POP Pankki -ryhmälle kertyi 9,4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 68,8 miljoonaa euroa. Merkittävä osa tulosparannuksesta muodostui sijoitusten nettotuottojen kasvusta. Myös korkokate vahvistui.

POP Pankki toi loppuvuodesta 2018 markkinoille ensimmäisen täysin digitaalisen pankkituotteensa, vakuudettoman kulutusluoton. Pankin osavuotiskatsauksen perusteella palvelu on saanut hyvän vastaanoton. Pankin verkkosivujen mukaan vakuudettoman lainan voi saada 2000 ja 20000 euron välille. Korko on "asiakasmarginaalin" mukaan 6,9 ja 18,9 prosentin välillä. POP pikalainan lyhin laina-aika on vuosi ja pisin 10 vuotta.

POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkiliitto osk.