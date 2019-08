Pääkirjoitus: Viiksiniekat kunnan elätteinä – Rotta on pysyvä kuokkavieras



Viheliäinen. Vastenmielinen. Tuholainen.

Rotta on monen meistä inhokki. Eivät kaikki kuitenkaan ole täysin rottienvastaisia, mutta vähemmistönä ovat niiden kannattajat ihmisten keskuudessa.

Eläinkunnan viiksiniekka on levittäytynyt käytännössä kaikkialle. Pietarsaaren historiallisessa puukaupunginosassa Skatassa käytiin keväällä todellista rottasotaa, kun niitä vastaan aloitettiin ammattilaisten toimin operaatio. Ansoja viriteltiin viemäreihin ja pihoille. Siimahäntiä vastaan käytiin muun muassa sähkötoimisilla loukuilla sekä myrkkysyöteillä. Kolmen kuukauden rottien poistolle tuli hintaa reilut 10 000 euroa.

Eivät rotat tyhjästä ilmestyneet Pietarsaareen. Ihmisellä ja rotalla on vuosisatoja jatkunut yhteinen taival. Karvainen pikkunaapuri on sinnikäs seuralainen. Kaupunkien ja kylien raitit ovat niille tuttuja. Rotattomia seutuja ei löydy, ja siellä missä on ihminen viihtyy myös rotta. Halusimme tai emme, niin rotat ovat kuntalaisina keskuudessamme. Tuskin rotasta eroon koskaan päästään, vaikka yritystä kiusalliseksikin koetun naapurin poistamiseksi on tehty sinnikkäästi.

Rotat eivät ole olleet tutkimuskohteena erityisessä suosiossa, mutta tohtori Nina V. Nygren Tampereen yliopistosta on tarttunut viiksiniekkojen olemiseen kuntalaisina. Nygren on yllättynyt, että rotista tiedetään kovin vähän, eikä niiden torjuntaa ole kuntien hallinnossa järjestelmällisesti organisoitu. Rottien aiheuttamia ongelmia ovat esimerkiksi tautien levittäminen ja elintarvikkeiden pilaaminen. Kuitenkaan lähimainkaan tarkkoja rottamääriä ei ole kunnissa kenenkään tiedossa ja niiden luomiin riskeihin ei ole käytännössä varauduttu.

Kiinteistöjen vastuulla on myös mahdollisen rottainvaasion torjunta, ja siihen kannattaa tarvittaessa vakavasti paneutua. Esimerkiksi viime vuonna EU:n lainsäädännöllä kiellettiin rotanmyrkyn myynti yksityishenkilöille.

Tutkimuksessa kartoitetaan aluksi rottatoimijoita pääkaupungissa ja koko maan tilannetta selvitetään kunnille suunnattavan kyselylomakkeen avulla. Laittomien karvaisten kuntalaisten torjunnassa tieto on ensiarvoisen tärkeätä. Rottaongelmat eivät varmasti tule vähenemään tulevaisuudessakaan.

Siimahäntää ei kannata aliarvioida. Rotta on älykäs eläin, joka oppii välttämään torjujien uusiakin keinoja. Yksi asia ei tule muuttumaan; rotta on pysyvä kuokkavieras, mutta sen kanssa pystyy elämään.

