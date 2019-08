Pääkirjoitus: Kurssit laskussa ja taantumapelot voimistuvat, mutta osalle meistä tilanne sopii



Moni osakevälittäjä on tuskaillut parin viime viikon aikana laskevia kursseja.

Keskipohjalaistenkin sijoittajien hymy on hyytynyt useamman kerran loppukesän aikana, kun osakeindeksit ovat vajonneet muutamassa viikossa jopa kymmenisen prosenttia yhtiöistä riippuen. Suomalaisten kesällä jopa eniten hankkiman Nordean osakkeen arvo on vajonnut kuukaudessa lähes 20 prosenttia.

Tilanteelle on useita syitä. Talousoppineet povaavat taantuman lähestyvän korkotilanteeseen perustuen: Yhdysvalloissa 10-vuotisen lainan koron painuminen 2-vuotista korkoa alemmalle tasolle on tiennyt taantuman tuloa lähes poikkeuksetta taloushistoriassa. Tällainen kääntynyt korkokäyrä koettiin pian kuluneella viikolla. Kun 10-vuotisia lainapapareita halutaan ostaa laajasti, tilanne kertoo siitä, että uskoa talouden kasvamiseen, hintojen nousuun, inflaatioon ei paljoa ole. Suomessa moni asiantuntija on viikon aikana pohtinut talousmedioissa, milloin pankkitileillä olevista varoista joutuu maksamaan rahoituslaitoksille. Elämme siis hyvin poikkeuksellisia aikoja.

Mitä ilmeisemmin Euroopan Keskuspankki päättää lähiviikkoina uudestaan arvopapereiden osto-ohjelmasta, mikä lisäisi rahan tarjontaa ja sitä kautta pankit kasvattaisivat lainanantoja yrityksille ja yksityisille. Ohjauskorkoja EKP lupaa pitää nykytasolla (tai vielä alempana) ainakin vajaan vuoden.

Mitä sitten tästä kaikesta tulisi Keski-Pohjanmaalla ajatella? Kansainvälisen talouden ongelmat heijastuvat Suomen eri alueille, Keski-Pohjanmaallekin, suhteellisen nopeasti, mutta kokonaisuutena meillä tilanne tällä hetkellä varsin hyvä: esimerkiksi työllisyyaste on meillä jo korkeampi kuin mitä hallitus tavoittelee koko maan tilanteeksi. Eli meillä mihinkään yleiseen synkkyyteen ei ole aihetta.

Yksityisten ihmisten kannalta kolikolla on kaksi puolta -termi sopii myös nykytilanteeseen: Samaan aikaan kun sijoitusmarkkinoilla sijoitusten käyrä on saattanut ollut viime aikoina kaakossa, luotonottajat voivat olla entistäkin vakuuttuneempia siitä, että korkotaso ei ole pikapuolin nousemassa. Tämä sopii niille keskipohjalaisillekin, joilla on mittavia määriä vaikkapa asuntoluottoja pankeista.