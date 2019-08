Jarno Herrasen urheilukolumni: Taikuri-Forsell saapuu Kokkolaan

Yksi nimi on ollut ylitse muiden suomalaisessa jalkapallokeskustelussa siitä lähtien, kun Petteri Forsell palasi yllättäen kotimaan kentille. Syystäkin Forsellin nimi on esillä ollut, sillä tuon tason pelimiehiä Veikkausliigassa ei liian usein nähdä.

Eivätkä keskustelut tai otsikot ole yhtään vähentyneet sen jälkeen, kun Forsell teki debyyttinsä HJK:ssa. Forsell on hehkutuksensa ja otsikkonsa ansainnut, sillä Forsell on ollut HJK:n paras pelaaja. Kokkolalaislähtöisen pelurin otteista on tykännyt sekä HJK:n maalisarake että yleisö. Forsellin toimesta kentällä on nähty sellaisia laukauksia ja syöttöjä, että hehkutukset ovat olleet täysin paikallaan.

Sunnuntaina taikuri saapuu entiselle kotikentälleen. Ilmaisena vinkkinä jalkapallofaneille (ja miksei muillekin), että menkää ihmeessä Keskuskentälle katsomaan, millaisen kanin Forsell tällä kertaa vetää hatustaan. Se lienee pomminvarmaa, että jotain sieltä tulee.

HJK-valmentaja Toni Koskela haluaisi varmasti lepuuttaa uusinta tähteään, mutta siihen HJK:lla ei juuri nyt ole varaa. HJK tarvitsee pisteitä yhtä kipeästi kuin Pallo-Veikot, joten Koskelan on pakko peluuttaa miehistöä, joka raapii Keskuskentältä kolme pinnaa.

Toki Koskela ymmärtää Forsellin arvon myös kentän ulkopuolella. Kaikki Forsellin saama mediahuomio on samalla huomiota HJK:lle. Forsellin paluu Kokkolaan ylittänee uutiskynnyksen muuallakin kuin Kokkolassa.

Edellisen kerran Forsell nähtiin tositoimissa Keskuskentällä seitsemän vuotta sitten, kun Jaro isännöi naapurikaupungissa Maarianhaminan IFK:ta. On hyvin mahdollista, että Forsellin seuraava esiintyminen Keskuskentällä nähdään taas vasta useamman tovin päästä.

Forsell on 28-vuotias, joten ilman pahaa loukkaantumista pelivuosia on vielä runsaasti jäljellä. Alku HJK-paidassa on näyttänyt siltä, ettei Forsell tämän kauden jälkeen Suomessa enää pelaa. Noilla näytöillä kysyntää luulisi olevan ulkomaiden tasokkaimmilla kentillä.

Loppuun vielä kiitokset paikalliselle jalkapalloyleisölle. Pelkäsin pahoin, että alkuhurmoksen jälkeen yleisömäärät kääntyvät laskuun, jos tappioita tulee ja sijoitus sarjataulukossa valahtaa alakertaan.

Suomalaiset ovat mestareita hylkäämään joukkueensa vaikeuksien aikaan. Silloin kyllä ilmaannutaan paikalle, kun menestystä tulee, mutta tappioputkessa puukotetaan selkään. Kokkolassa yleisö ei ole joukkuettaan hylännyt. Seinäjoella evakossa kautensa aloittanut KPV on pelannut kuusi oikeaa kotiottelua ja niistä viidessä on ollut yli 2000 katsojaa. SJK-pelissä oli lähellä rikkoutua 3000 katsojan rajapyykki.

Eiköhän sunnuntainakin väkeä lapa paikalle siihen malliin, että Keskuskentällä tunnelmaa riittää. Tällä kertaa omia poikia on kummassakin joukkueessa.