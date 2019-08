Lähiruoka ja ruokamatkailu esillä Kalajoella ensi viikonloppuna



Lähiruoka ja ruokamatkailu ovat esillä tulevana lauantaina Kalajoella ensimmäistä kertaa järjestettävällä Hilman Lähiruokatorilla Hiekkasärkillä.

Lähiruokatorilla nautitaan satokauden antimista, ruokatiedosta ja paikallistuotteista.

Lähiruokatorille on tulossa runsaasti paikallisia ja lähialueen tuottajia myymään ja esittelemään tuotteitaan. Tapahtuman alkuun palkitaan paikallinen toimija Vuoden Lähiruokateosta sekä järjestetään noin tunnin mittainen keskustelutilaisuus lähiruoasta ja ruokamatkailusta. Keskusteluun osallistuvat TV-kokki Akseli Herlevi, Ruokatiedon tuore toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi, Valion alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo, paikallinen perunan viljelijä Maria Muuraiskangas sekä Santa's Resort & Spa Hotel Sanin hotellinjohtaja Liisa Jäppinen. Keskustelun vetäjänä toimii MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki.

Lisäksi Lähiruokatorin ohjelmaan kuuluu muun muassa poniajelua lapsille, kalankäsittelynäytöksiä, torimusiikkia ja lähiruokaa käsitteleviä haastatteluja. Mukana on myös Taito Keski-Pohjanmaan Muotoilubussi, jossa on minihimmelityöpaja sekä paikallisia käsitöitä myynnissä. Tapahtuman yhteydessä palkitaan myös Vuoden Lähiruokateko

Tapahtuman järjestäjinä toimivat Visit Kalajoki yhteistyössä Kalajoen Kaupungin, Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n, Kalajoen Yrittäjät Ry:n, MTK Kalajoen sekä Maa- ja kotitalousnaisten kanssa.

Hilman Lähiruokatori sai alkunsa valtuustoaloitteesta ja sille on Kalajoen kaltaisessa maaseutupitäjässä luonteva pohja: Kalajoen maataloustulo oli viime vuonna 50 miljonaa euroa. Myyntitulojen osuus on reilusti maan keskiarvoa korkeampi ollen 53,35 prosenttia tulovirroista. Aktiivitiloja on Kalajoella noin kolmesataa, ja suoraan maatalouden parissa toimii 420 yrittäjää.