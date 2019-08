Lukijan mielipide: Valokuitua tarvitaan – Pahkalan kylässä haluamme kuidun ja varmistamme siten alueemme elinvoimaisuuden



Valokuituhanke on maaseutujen elinvoimaa parantava hanke, johon Kalajokikin onneksi sai valtionapua 1,2 miljoonaa euroa. Toisen samanlaisen summan laittoi kaupunki itse lisää. Valtuuston päätös asiaan oli yksimielinen. Tämän jälkeen perustettiin Kalajoen Kuitu, joka lähti ajamaan asiaa eteenpäin tavoitteena saada hyvät yhteydet koko Kalajoen alueelle, mukaan lukien Himangan ja Raution kuntakeskukset ja kylät.

Miksi tarvitsemme valokuitua? Se on nopein ja varmin Internet-yhteys myös tulevaisuudessa ja mahdollistaa palveluiden käytön, kuten etälääkärin tai hoitajan palvelut, millä tavoin voidaan osin mahdollistaa myös kotona asuminen. Koululaiset tarvitsevat tänä aikana toimivia nettiyhteyksiä myös koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyen, älypuhelimet tarvitsevat toimivia yhteyksiä, samoin maatalous ja yritykset. Uusien yritysten sijoittumiseen alueellemme vaikuttaa se, miten täällä yhteydet toimivat. Etätyöt mahdollistuvat ja lisääntyvät, kun työtä voi tehdä muuallakin kuin kaupungeissa. Langattomat yhteydet eivät riitä tulevaisuudessa.

Kuituhanke etenee myös lähikunnissa, mutta ei näin edullisesti kuin meillä Kalajoella. Täällä kuitua on tarjottu edulliseen hintaan, liittymismaksu 100 euroa ja siihen omakotitaloliittymä 39.90 e/kk. Rautiossa liittyjiä on jo tarvittava määrä, samoin osin Kalajoella. Himangalla puuttuu vielä paljon liittyjiä, jotta kuituhanke saataisiin etenemään sielläkin. Erityisen tärkeää kuidun hankkiminen olisi rivitaloille, joissa on paljon asukkaita, ja Vanhustenkotiyhdistyksen omistamille rivitaloille, joissa nyt ja tulevaisuudessa on paljon palveluja tarvitsevia. Edelleenkin tarvitaan auttavia käsipareja hoitotyöhön, mutta ikäihmistenkin palveluissa tarvitaan jo toimivat nettiyhteydet. Tulevaisuudessa nykyisten palvelujen lisäksi teknologian tarve tulee lisääntymään huimaa vauhtia.

Me kaikki maksamme kuitua, otimmepa sen tai emme. Himankalaisetkin siis maksavat kuitua ja mahdollistavat ainakin kalajokisille ja rautiolaisille palvelujen parantumisen ja säilymisen. Itse toivoisin, että valokuitu toteutuisi joka kylässä. Me Pahkalan kylässä haluamme kuidun, sillä tällä tavoin varmistamme sen, että oma alueemme säilyy elinvoimaisena eikä huonojen yhteyksien vuoksi ole tarvetta muuttaa muualle. Nyt tarvitaan liittyjiä joka kylältä ja mahdollisimman pian! Me valtuutetut olemme luvanneet tulla Kalajoen Kuidun työntekijän mukaan keskustelemaan asiasta. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!