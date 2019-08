Pääkirjoitus: Vastuullisesti haulikko kädessä



Kun kädessä on ase, niin vastuullisuutta ei voi koskaan korostaa liikaa. Jokainen metsälle lähtevä on vastuussa tekemisistään, omasta ja muiden turvallisuudesta. Metsästäjän maltti on edelleen paras tae onnistuneelle pyyntireissulle.

Vastuullisuutta on jättää ampumatta huvenneita lintulajeja. Vastuullinen metsästäjä tietää, että tulevaisuuden lintukantoja pitää tarvittaessa säästää nyt. Metsästäjän vastuullisuus ei ole pelkästään vastuuta aseen kanssa toimimisesta vaan muun muassa reissulta hylsyjen ja roskien keräämistä aina mukaansa.

Koko maassa vajaat satatuhatta metsästäjää suuntaa tiistaina puoleltapäiviltä käynnistyvään vesilintujen metsästykseen. Moni keskipohjalainen metsästäjä aloittaa nyt syksyn metsästyskauden.

Hyvän metsästysreissun vesilintujen asuinalueelle varmistaa ampumataitoaan hyvissä ajoin harjoittelulla terästänyt pyytäjä. Vesilintujen metsästyksessä lajien tuntemus vähentää taantuvien lintujen riskiä joutua haulien eteen. Hyväkuntoisen koiran käyttö metsästyskaverina on suositeltavaa, koska muuten moni osuman saanut saalislintu jää löytymättä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Metsästettävien listalla on sinisorsia, taveja, heinätaveja, haapanoita, jouhisorsia, lapasorsia, tukkasotkia, telkkiä, haahkoja ja nokikanoja. Suomen riistakeskus suosittelee kohdentamaan metsästystä runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään. Viime vuoden tapaan punasotkan, tukkakoskelon ja allin metsästyksessä on rajoituksia.

Metsästyksen harrastajien määrä on laskenut. Yhä useammille ihmisille metsästys on vieras, jopa täysin tuntematon harrastus. Metsästyksen mielekkyyttä kyseenalaistavia ja järkevyyttä epäileviä löytyy. Kriittisissä puheenvuoroissa esitetään usein, kuinka metsästyksen tarve ruoanhankinnassa on kadonnut jo pitkään aikaa sitten ja luonto ei tarvitse ihmistä eläinpyytäjien joukkoon. Asialliseen kritiikkiin tulee vastata. Siitä ei voi tinkiä.

Metsästyksellä on vielä paikkansa tässä ajassa. Ruokahuoltoa ei ylläpidä metsästämällä enää monikaan, mutta ei saaliskaan aivan merkityksetöntä ole. Metsästyksen hyvinvointivaikutuksia on tutkittu. Päätelmänä on, että metsästys kohentaa harrastajan mielialaa, nostaa tyytyväisyyttä elämään ja tarjoaa sosiaalisia suhteita.

Kuntokin kohenee. Metsästyskoiran omistaminen lisää myös kaksijalkaisen metsästyskaverin fyysistä aktiivisuutta.

Lue lisää: Metsästys- ja pyyntiajat, Suomen Riistakeskus

Metsästyksen koetut hyvinvointivaikutukset, Kati Heinosen Pro gradu-tutkielma, syksy 2017