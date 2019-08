Lukijan mielipide: Yhteiskuntamme kiusatut kasvot – Kiusaaminen on pesiytynyt syvälle



Tuli ajatukseeni ne hoitokokoukset, mitä eräissä uskonliikkeissä vieläkin tehdään. Sdp on antanut kansanedustaja Hussein al-Taeelle hoitoa ja opastusta, kuinka tulee käyttäytyä.

Varsin mielenkiintoinen alue ihmisten elämässä on kiusaaminen. Elämä ei aina ole niin suoraviivaista, kun voisi olettaa. Ihmistä voidaan kiusata sekä fyysisesti, että henkisesti. Mitä eroa näillä kahdella eri kiusaamismuodoilla sitten on? Jos mennään tähän fyysiseen kiusaamiseen, niin siinä tuodaan selvästi ja selkeästi näkyviin mikä ihminen on. Kiusaamisessa tulee esille arvostelu, syyttely, saamattomuus ja osittain jopa vihakin henkilöön kohdistuen. Silloin henkilö tietää mistä häntä syyllistetään. Joka kiusaamista kokee, niin tietää sen olevan stressaavaa ja henkisesti kuluttavaa. Raskasta on silloin elämä.

Tuollainen ihmiseen suoraan kohdistuva henkinen väkivalta on hyvinkin yleistä. Mitä on henkinen kiusaaminen? Se eroaa fyysisestä aika selkeästi, koska se on näkymätöntä, mutta samalla siinä tehdään ihmisen elämä todella vaikeaksi. Ihminen voidaan laittaa sivuun olemattomien jopa tekaistujenkin syiden tähden. Henkistä kiusaamista käyttää aina henkilö, joka on kiusattavaa vahvemmassa asemassa.

Jos jotakin kiusataan henkisesti, niin se on yllättävän raskasta tämän kiusatun kohdalla. Valitettavasti kiusaaminen on pesiytynyt myöskin uskonnolliselle puolellekin, mutta yllättävänkin yleistä se on kaikkialla yhteiskunnassamme.

Kiusaaminen on siinäkin mielessä erikoista, että se on vaikeasti tunnistettavissa. Ainoastaan henkilö joka saa kiusaamista kokea, joutuu siitä kärsimään. Hussein al-Taeelle se oli yllätys, koska hän mainitsi mikä on yleensäkin armon ja anteeksiantamuksen käsite. Onko sitä poliittisella rintamalla olemassakaan? Tuo on varmasti hyvä kysymys meidän kaikkienkin kohdalla mietittäväksi.