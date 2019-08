Ylivieska puoltaa kuntalain muutosta: Jatkossa kunnallisvalituksen käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaatisi valitusluvan



Kuntalakia on ehdotettu muutettavaksi valituslupamenettelyn käyttöön ottamiseksi kunnallisvalituksen osalta ja asia on edennyt kuntiin lausuntokierrokselle.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että jatkossa kunnallisvalituksen käsittelyyn korkeimmassa hallinto-oikeudessa tarvitaan erillinen valituslupa. Järjestelmä ei silti rajoita oikeutta valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, vaan korkein hallinto-oikeus tutkii, onko asialle olemassa valituslupaperusteita.

Esimerkiksi vuonna 2018 korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ratkaistu 120 asiaa, joista 53 tapauksessa muutoksenhaun alaista päätöstä ei ole muutettu. 43 tapauksessa muutoksenhaun alaisen päätöksen lopputulosta ei ole muutettu. Asia on rauennut 12 asiassa ja 11 tapauksessa päätöstä on muutettu. Yksi päätös on kumottu ja palautettu käsittelyyn. Ratkaistujen asioiden käsittelyaika on keskimäärin ollut 16,9 kuukautta.

Ylivieskan kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että kuntalakiin ehdotettavat muutokset ovat tarpeellisia menettelyn selkeyttämiseksi. Kaupunginhallituksen mukaan muutokset voisivat nopeuttaa lainvoimaisen ratkaisun saamista, sillä esimerkiksi kaavoitusta ei voida panna täytäntöön muutoksenhaun kestäessä.