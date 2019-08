Talotohtori Panu Kaila vastaa: Hengittävä rakenne ei ole vetoinen

”Remontoimme lähes satavuotiasta hirsitaloa, jossa eristys on laitettu sisäpinnoille. Haluaisimme saada remontin yhteydessä kaunista hirsiseinää näkyviin ja muuttaa eristyksen osittain hirren ulkopinnalle. Teemme työtä pikkuhiljaa. Onko haittaa, että osassa seinää eristys on molemmilla puolilla?” tiedustelee Liisa Kolari

”Remontoimme vuonna 1900 rakennettua hirsitaloamme takaisin kohti alkuperäistä kuntoa. Taloa on lisäeristetty lisäämällä villaa ja lastulevy sisäpintaan sekä kattoon. Lastulevyn ja villan välissä on muovi. Pitäisikö se mielestäsi poistaa?

”Hirret ovat kyllä kunnossa mutta pohdimme, onko ulkoseinän muovilla vaikutusta sisäilmaan. Pitäähän seinissä ja katossa kuitenkin jokin kosteussulku varmaankin olla? Tuulettuvan alapohjan ajattelimme eristää puhallusvillalla. Mikä olisi tarkoitukseen sopivin vaihtoehto?” kysyy Olli Salo

Kaksipuolinen eristys ei tilapäisenä haittaa. Puukuituvilla on toimiva eriste, ja luonnolle turvallisin vaihtoehto on ilman booraksia valmistettu tuote, kuten esimerkiksi Termex Green.

Muovikelmu on höyrynsulku, joka estää rakenteen hengittämisen ja vaikuttaa sisäilmaan haitallisesti. Hengittävä rakenne antaa sekä kaasumaisen vesihöyryn että tarvittaessa myös nestemäisen veden kulkea läpi. Näin sisäkosteus pääsee ulos ja rakenne pystyy toipumaan mahdollisesta vesivauriosta. Kaasut pyrkivät siirtymään tilasta, missä niitä on paljon kohti tilaa, missä niitä on vähän. Toisin sanoen vesihöyry suuntaa varsinkin talvella sisältä ulos. Samoin sisäilmaan hengitetty hiilidioksidi tunkee ulos ja ulkona oleva happi puolestaan pyrkii sisään.

Kosteussulkuja, kuten muovikelmuja tai muovimaaleja, ei pidä olla, mutta tuulen sulku on tarpeellinen. Hengittävä rakenne ei ole vetoinen, ja siitä huolehtii esimerkiksi ilmansulkupaperi. Ikkunanraoissa samaa tehtävää hoitaa esimerkiksi liisteröity paperi.

Hirsitalon valtteja purutaloon verrattuna on se, että painavana materiaalina hirsi varaa lämpöä paljon enemmän kuin vaikkapa puru tai villa. Käytännössä tällä on suuri merkitys siitäkin huolimatta, että asiaa ei oteta huomioon laskelmissa. Sisäpuolen kevyt eriste syö pois lämmön varauskykyä.

Eriste tulee siis aina mieluiten ulkopintaan, voisi sanoa, että villapaitakin laitetaan päälle eikä alle. Mielestäni viisi senttiä eristettä ulkona on parempi kuin kymmenen sisällä. Arvokkaana lisäetuna ulkopuolinen eriste peittää tehokkaasti nurkat, väliseinien liitokset sekä katon- ja lattianrajat.

Uuden talon rakentajalle ratkaisu on helppo, mutta korjaajalle se kyllä tulee kalliiksi, koska ulkolaudoituskin joudutaan uusimaan. Viiden senttimetrin eriste ei vielä vaadi siirtämään ikkunoita ulospäin.

