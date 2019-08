Pääkirjoitus: Paikallinen ruoka on kestävän kehityksen huomioonottamista – Alan osaajat viikonloppuna Kannuksessa ja Kalajoella



Loppukesän kuumin tuote suomalaisilla ruokamarkkinoilla näyttää olevan lähes vahingossa syntynyt Boltsi-pyörykkä. Suomalainen menestysresepti -kilpailun voittaneita kaurasta ja siemenistä paistettuja vegepyöryköitä haluavat nyt kaikki. Kahden eri makuversion ohella tuotteen synnyttäneessä leipomossa on kehitteillä uusia makuja, mutta ne tuodaan markkinoille "kunhan tehtaalla on toivuttu nykyisestä hypetyksestä". Boltsi on osoitus siitä, että hyvinkin yksinkertainen innovaatio elintarviketuotannossa voi saada suuren suosion.

Huomenna Kannuksessa alkava Ollikkala messu -tapahtuma sekä lauantaina Hilman lähiruokatori Kalajoen Hiekkasärkillä kokoavat suuren joukon alan elintarviketuotannon osaajia. Tapahtumat ovat erinomainen osoitus siitä, miten paljon maataloudessa ja elintarviketuotannossa tällä alueella osataan jo nyt. Täällä tuotetaan puhtaasta luonnosta, puhdasta paikallista ruokaa, siitä suuremmin melua pitämättä.

Tuotteiden puhtautta voidaan perustella monenlaisesta näkökulmasta: kasvualustana suomalainen maaperä on kuuluu Euroopan puhtaimpiin esimerkiksi raskasmetallien suhteen. Moni ulkomaalainen hämmästelee myös sitä, että miten hyvää vesijohtovesi on meillä. Vesien laatu vaikuttaa elintarvikkeiden puhtauteen tuotantoketjun monessa vaiheessa. Myös hygieniaosaaminen ja hygieniaan liittyvä kulttuuri on meillä ihan eri tasolla kuin monessa muussa maassa.

Meillä on lukuisia sellaisia kilpailutekijöitä elintarviketuotannossa, mitkä itsekin unohdamme, kun teemme valintoja kauppojen ruokatiskeillä. Toki meidänkin alueelle kaikki boltsin kaltaiset innovaatiotkin olisivat tervetulleita, mutta arvon ansaitsevat ne peruselintarvikkeetkin, mitä viikosta toiseen alueellamme tuotetaan. Lähellä tuotetun ruuan ostaminen, jos mikä, on sitä ilmaston ja kestävän kehityksen huomioonottamista, mistä nykyään niin paljon puhutaan.