Haapajärven Oksavalla sijaitsevaan Jämsänkosken patoon rakennetaan ylivirtauskynnys - muutoksella varaudutaan ilmastonmuutoksesta johtuviin ääri-ilmiöihin

-On harvinaista, että maapatoon tehdään tällaisia muutoksia. Tämä on ainoa laatuaan ainakin Pohjois-Pohjanmaan alueella tällä hetkellä. Muutamiin patoihin on jouduttu tekemään vuosien varrella jo olemassa olevien ylivirtauskynnyksien levennyksiä mutta tällaisia uusia rakenteita patoihin tulee harvemmin, Miikka Annunen kertoo Jämsänkosken padolla.

Satu Kangas-Viljamäki