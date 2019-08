Pääkirjoitus: Jo toimiva yritys voi olla vaihtoehto, kun uravalintana on yrittäjyys



Suomessa pienyrittäminen on tyypillinen yrittämisen muoto, ja sen yleistyminen on nimenomaan 2000-luvun suuntaus. Yksinyrittäjät haluavat tuoreen selvityksen mukaan kasvua.

Suomen yrityksistä lähes puolet kuuluu yksinyrittäjiin. Tyypillisesti yksinyrittäjät ovat palvelualalta. Yli yhdeksänkymmentä prosenttia yrityksistä on alle kymmenen hengen firmoja.

Suomen yrittäjien tekemän kyselyn mukaan keskivertoyksinyrittäjä tekee yli 40-tuntista työviikkoa ja lomailee pari viikkoa vuodessa. Jo puolella yksinyrittäjistä on ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu tutkinto, mikä kertoo koulutustason noususta.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät juhlii tänä vuonna 80-vuotista toimintaansa, ja juhlavuosi huipentuu tänä viikonloppuna Kalajoella. Yrittäjäjärjestöön kuuluu noin 2400 jäsentä. Toimitusjohtaja Mervi Järkkälä arvioi, että yrittäjien edunvalvonta on edelleen järjestön tärkein tehtävä (KP 22.8.). Järkkälä korostaa koko alueen elinvoimaisuuden parantamista.

Keskipohjalaisten yrittäjien puolesta puhuja todistaa samaa kuin näppituntumalla syntynyt vaikutelma: asenne yrittäjyyttä kohtaan on vuosien saatossa muuttunut myönteisemmäksi ja iso osa nuorista näkee yrittäjyyden yhdeksi vaihtoehdoksi työllistää itsensä. Tämä tieto ilahduttaa työelämän muutoksen keskellä. Yrittäjyyteen aletaan tutustua jopa alakoulussa. Esimerkiksi Kokkolan Ykspihlajan koulussa oppilailla on mahdollisuus opiskella Pikkuyrittäjät -valinnaisainetta, joka on yrittäjyyskasvastuksen ohjelma 4.-6.-luokkalaisille. Oppilaat valitsevat oman liikeideansa ja perehtyvät raha-asioihin, myyntiin ja markkinointiin. Mukana on Suomessa yli 500 koulua.

Yrittäjyydellä on monenlaiset kasvot. Uravalintaan kuuluu mahdollisuuksia, riskejä, vapautta ja vastuuta, pitkiä työpäiviä ja joskus myös epäonnistumista. Usein yrittäjän ura valitaan perustamalla uusi yritys. Joskus yrittäjän elämä peritään sukupolvenvaihdoksessa.

Suomessa on paljon myytävänä olevia yrityksiä tai yrittäjiä, jotka tekisivät sukupolvenvaihdoksen, mutta tuleva yrittäjä puuttuu. Ehkä nykyistä enemmän voisi puhua vanhan yrityksen ostamisesta uuden perustamisen sijasta, ainakin vaihtoehtona.

Vanha, toimiva ja tulosta tekevä yritys saattaa olla turvallinen vaihtoehto lähteä vaikealle ja vaativalle uralle. Uusi kasvuhakuinen yritys on kiehtova, mutta on syytä varautua myös siihen, että tuloksen saaminen on yleensä ison työn ja riskin takana.