Tiina Ojutkankaan kolumni: Idässä halutaan näyttää valtaa – Putin antaa odottaa itseään ja muita oikkuja

Suomen läheinen suhde Venäjään tunnetaan Euroopassa ja maailmallakin antaen Suomelle omaleimaista asemaa Venäjän naapurimaana.Pohjoismaiden pääministerien kokouksessa Islannissa Niinistö sai tunnustusta Putinin tapaamisista sekä Suomen ja Venäjän dialogista. Ruotsin pääministeri Stefan Löfven arvioi medialle, että tapaamiset ovat merkityksellisiä ”meille kaikille”.

On tietysti tärkeätä, että Suomella on toimivat suhteet naapureihin. Venäjän suhteet ovat tietysti lukunsa, samoin kommunikaatio ja suhteiden hoitoon liittyvät kuviot. Presidentin toivotaan ottavan esiin hankalina pidettyjä asioita kuten ihmisoikeuskysymyksiä, mutta minkälaiset mahdollisuudet sellaiseen todellisuudessa on, sitä on vaikea arvioida.

Venäjän suhteen Suomella on anteeksipyytävä asenne, kuten entisillä alammaisilla konsanaan. Putinin tyyliin kuuluu näyttää valtaa. Ollaan kavereita, mutta iso Venäjä kuitenkin näyttää, missä kaappi seisoo.Venäjän presidentin Suomen vierailut ovat lyhyitä, mutta vievät paljon tilaa ja aikaa. Ja aikahan on mainio vallankäytön väline.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tälläkään viikolla Venäjän presidentti ei tuottanut pettymystä. Vaikka matka Suomeen on lyhyt, Putin saapui parisen tuntia myöhässä, ja Suomen tasavallan presidentti joutui odottamaan arvovierasta. Varmaan moni muukin yritti tulkita televisiokuvista Niinistön kasvoilta, miten paljon kollegan myöhästyminen ärsytti. Kokenut Niinistö ei luonnollisesti näytä tuntemuksiaan ulospäin tuollaisessa tilanteessa vaikka ei aina mikään isäaurinkoinen olekaan.

Oma kokemus Putinin vierailusta on kahden vuoden takaa Savonlinnasta. Niinistö ja Putin tapasivat Punkaharjulla Saimi Hoyerin hotellissa massiivisten turvajärjestelyiden keskellä. Savonlinnaa puunattiin viikkoja ennen Venäjän presidentin vierailua. Turva- ja poikkeusjärjestelyjen laajuutta pystyi hädin tuskin kuvittelemaan. Silminkin pystyi näkemään sadat poliisit, tarkka-ampujat, moottoripyöräsaattueet, presidenttien liikkeiden mukaan tilannetta valvoneet helikopterit. Savonlinnassa keskeytettiin myös osa veneliikenteestä keskellä heinäkuuta.

Pieni, mutta konkreettinen ele kertoi presidenttien eroista. Niinistö joi vettä hotellin juomalasista. Putinille tuotiin näyttävästi oma lasi ja pullo.

Itse jouduin odottamaan Savonlinnan vanhassa kaupungissa kaksi tuntia kotiin pääsyä, koska satuimme asumaan Olavinlinnan naapurissa ja presidentit seurueineen nauttivat linnassa oopperasta ja tarjoiluista. Naapurin rouva ei ollut yhtä nöyrä. Venäläinen hammaslääkäri vaati päästä kotiin, jolloin poliisi ”nosti kädet ylös” ja saattoi naapurin poliisivartiossa kotiin. Synnyinmaan presidentin vierailu ei saanut rouvaa seisoskelemaan kadun kulmassa kesäiltana.