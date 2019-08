Lukijan mielipide: Miksi Suomi muutti hyvin toiminutta koulujärjestelmäänsä?



Vielä 2000-luvun alussa Suomi paistatteli kansainvälisessä Pisa-vertailussa maailman kärkisijoilla, mutta 2010-luvulla Pisa-tornin korkeimmalta huipulta on tultu alaspäin. Vielä vuosina 2003 ja 2006 Suomi oli esimerkiksi matematiikassa sijalla kaksi, mutta vuonna 2015 sija oli 13. Luonnontieteissä Suomi on pudonnut ensimmäiseltä sijalta viidennelle. Kansainvälinen tutkimusnäyttö viittaa vahvasti siihen, että uudet opetusmenetelmät ovat yksi syy oppimistulosten heikentymiseen.

Olemme saaneetkin lukea uusista opetusjärjestelyistä, kuten itseohjautuvasta oppilaasta, ilmiöoppimisesta ja pulpetteja vailla olevista opetustiloista, joissa on erilaisia sohva- ja tyynyryhmiä, verhoilla toisistaan eroteltuja opetustiloja, yms. Opettajat raportoivat uupumuksesta, joka seuraa paljolti siitä, että opetus on muuttunut lähinnä stressaavaksi kaaoksen hallinnaksi. Yhä useamman oppilaan on todettu jättävän peruskoulun vailla kunnollista lukutaitoa tai suorastaan lukutaidottomana. Ja muutkin työelämän edellyttämät valmiudet ovat monilla niin ja näin.

Miten voidaan kuvitella, että peruskoulun oppilas voisi "itseohjautua" ilman opettajan jatkuvaa ohjausta, ja etsiä omin päin tietoa netistä? Surffailuksihan se menee, josta ei opi juuri mitään. Yhtä utopistiselta vaikuttavat opetustilojen järjestelyt, jotka eivät tue järjestystä, eivätkä siten oppimis- ja opetusrauhaa. Kun oppilailla ei ole omaa vakiopöytää ja -tuolia, opettaja ei välttämättä opi edes muistamaan kaikkien oppilaidensa nimiä.

Oppilaiden viihtymisestä on kyllä pyritty huolehtimaan – olettaen, että epäjärjestys ja kaaos luovat viihtyvyyttä. On pakko kysyä, miksi opetusviranomaiset ovat ajautuneet tällaisiin maallikkojärjelläkin arvioituna kestämättömiin ratkaisuihin?

Ensimmäinen syntipukki on järjettömiä hallintoratkaisuja analysoitaessa yleensä talous ja säästäminen. Niin tässäkin. Itseohjautuva ruudun tuijotus tulee paljon halvemmaksi kuin opettajan kontaktiopetus – kun kustannussäästöjä ei suhteuteta oppimistuloksiin. Itse asiassa tämä tulee kalliiksi, sillä tulosten puutteesta ei kannattaisi maksaa mitään.