Mielipide: Sademetsäntuhoaja Brasilia ruotuun ja vapaakauppasopimus jäihin



Amazonin tuhoaminen etenee valtavaa vauhtia. Kymmeniä tuhansia tahallaan sytytettyjä metsäpaloja polttaa sademetsää nopeasti. Savupatsaat näkyvät avaruuteen saakka. Brasilian presidentti Jair Bolsano vähät välittää asiasta, vaan kannustaa päinvastoin lisäpolttoihin.

Suuri syy sademetsän polttamiseen on halu raivata peltoa soijan viljelyn tieltä. Soijaa käytetään niin karjan rehuksi kuin ihmisravinnoksi.

Ollessani suuren valiokunnan jäsen viime vaalikaudella kävimme säännöllisesti keskustelua EU -Mercosur –sopimuksen etenemisestä. Sopimuksella tarkoitetaan sitoumusta vapaan kaupan ehdoista Latinalaisen Amerikan maiden Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn sekä Euroopan Unionin välillä. Sen avulla kaupan esiteitä puretaan ja kansainvälisen kaupan kustannuksia pienennetään.

Brasilian intressinä sopimuksessa on erityisesti maataloustuotteiden tuonti Eurooppaan. Vuonna 2018 Suomen tavaravienti Brasiliaan oli 305 miljoonaa euroa ja tavaratuonti 575 miljoonaa euroa. Brasiliasta tapahtuva tuonti koostuu pääasiassa raaka-aineista ja elintarvikkeista, eli juuri niistä asioista jotka sademetsiä nyt tuhoavat.

Euroopan Unioni on useaan otteeseen linjannut haluavansa olla ilmastonmuutoksen torjunnan kärkialue. Sen politiikka on perustunut kieltojen ja rajoitusten laatimiseen. Osa näistä on varmasti tarpeen. Kaikki eivät maalaisjärkeen sovi, erityisesti silloin, kun EU-maiden kirjo on hyvin epätasainen yhteisiä sopimuksia noudattamaan.

Kansalaisista iso osa pitää ilmastonmuutosta vouhotuksena. Ymmärrän myös heitä, sillä sademetsän polttamisen sallimiset ja päättäjien tumput suorana seisominen asiassa vievät pohjaa koko asialta. Miksi suomalaista tuotantoa syyllistetään ja kuritetaan, kun samaan aikaan ravintoloissamme ja julkisissa keittiöissämme tarjotaan sademetsien tuhoamisella tuotettua brassilihaa ja -soijaa?

Nyt EU:lla on näytön paikka. Jos Euroopassa ollaan tosissaan ilmastonmuutoksen torjunnassa, Mercosur –sopimus laitetaan välittömästi jäihin, eikä brasilialaista ruokaa sallita käytettävän eurooppalaisissa keittiöissä grammaakaan.

Suomi on EU:n puheenjohtajamaa joka johtaa vuoden loppuun saakka EU:n päätöksen tekoa. Asia tulee ottaa välittömästi asialistalle ja päätökseen.

EU:n voima mitataan nyt. Brasilia on laitettava ruotuun.