Tuuli Tahkokorven kolumni: Ei juoksutyttö vaan toimittaja

Voisin väittää puhuvani tässä kolumnissa kaikkien naistoimittajien puolesta ikään, työtehtävään tai työkokemukseen katsomatta. Tämä ei ole uhriutumista, vaan ehkä arkinen muistutus siitä, kuinka sukupuolta korostetaan välillä työssä kuin työssä, ja se ajaa tilanteet hyvin kummallisiksi.

Tällaisia tilanteita omassa työssäni ovat muun muassa itselle vieraasta asiasta jutun tekeminen ja lukijapalaute. Minua on usein ohjattu antamaan puhelin “jollekin oikealle toimittajalle”, vaikka olen itsekin toimittaja. Olettamuksena on varmaan ollut, että olen pelkkä apulainen.

Tytöttelyssä on aina se sävy, että olen nuori ja kokematon nainen, vaikkei vastapuoli tarkoittaisi mitään pahaa. Ehkä asiaa voisi ajatella niin, että minäkään en kutsu ketään sedäksi tai tädiksi, vaan ammattinimikkeellä tai etunimellä.

Mikä määrittää oikean toimittajan? Uskoisin, että riittävä määritelmä on se, että työskentelee toimituksessa.

Törmään silloin tällöin sellaiseen kommentointiin, joka liittyy suoranaisesti siihen, etten tiedä tai ymmärrä, koska olen nuori nainen. Joskus minulle on selitetty auki itsestään selviä asioita. Tällaista ilmiötä kutsutaan tökerösti suomennettuna miesselittämiseksi.

Minulla on ollut mahtavia juttukeikkoja, enkä voi väittää, että minua olisi kohdeltu kaltoin. Monista haastatteluista on jäänyt hyvä mieli, kun molempien osapuolien intressinä on ollut tehdä onnistunut juttu toista kunnioittaen.

Syvin olemus piilee kuitenkin siinä, että asennoidun joissain tilanteissa kaiken varalta siihen, kuinka toimia, jos haastattelusta tulee ahdistava tai alentava. Paras mutta tehoton toimintatapa on se, ettei vain välitä.

Ikävät haastattelutilanteet ovat monesti sellaisia, joissa haastateltavan asenne minua kohtaan on vähättelevä. Minun tulee lypsää tietoa väkisin, enkä silti saa välttämättä kunnollisia vastauksia. Joku toinen toimittajakollega ei taas koe täysin vastaavaa. Minun on pitänyt myös varautua siihen, että juttukeikalla haastateltava puhuukin mieluummin mieskuvaajalle kuin minulle. Näin ei ole onneksi käynyt.

Jokaisella toimittajalla on omat vahvuusalueensa. Nuorena ihmisenä olen perillä sellaisista asioista, jotka saattavat olla vieraita vanhemmalle väestölle. Minäkään en silti tiedä kaikkea. Työhöni kuuluu tietojen varmistaminen. Toivon tasavertaista käyttäytymistä, vaikka langan päässä onkin parikymppinen kesätoimittaja.