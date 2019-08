Mika Lintilän ukaasi Brasilialle on saanut huomiota maailmalla – Ministeri tänään Kannuksessa puhumassa Ollikkala-messuilla



Mika Lintilä on ottanut näkyvän roolin harkitsemalla esittää brasilialaisen naudanlihan tuontikieltoa EU:ssa.

Toholampilaisen valtiovarainministerin Mika Lintilän tiukka linjaus selvittää pikaisesti EU-puheenjohtajamaana mahdollisuuden kieltää brasilialaisen naudanlihan tuonti on huomioitu näyttävästi maailman medioissa. Brasiliassa asiasta kertoi muun muassa maan suurimpiin sanomalehtiin kuuluva Estadão. Yhdysvalloissa Suomen linjausta käsitteli esimerkiksi kaapelikanava CNN ja Euroopassa brittiläinen BBC.

Taustalla on Amazonin sademetsien lukuisat tulipalot, jotka tuhoavat maailman tärkeitä hiilinieluja. Tulipalot ovat lähteneet nousuun tämän vuoden aikana. Yhdeksi syyksi on nostettu Brasilian tuoreen presidentti Jair Bolsonaron välinpitämätön suhtautuminen ilmastomuutokseen. Lisääntyvien tulipalojen taustalla on sanottu olevan myös brasilialaisten viljelijöiden ja karjankasvattajien halu lisätä peltoalaa metsää polttamalla.

Ministeri Lintilä johtaa yhdessä Chilen valtiovarainministerin kanssa maailmanlaajuista valtiovarainministerien ilmastokoalitiota. EU:n valtiovarainministerit tapaavat ministeri Lintilän puheenjohtamaan epävirallisessa ministerikokouksessa Helsingissä 13.–14. syyskuuta.

Bolsonaro puolusti yöllä Suomen aikaa pitämässään tv-puheessa maansa toimia Amazonin sademetsäalueella riehuvien tulipalojen torjunnassa.

