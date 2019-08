Pääkirjoitus: Brasilian presidenttiin ei tepsi pelkkä puhe – Valtiovarainministeri Lintilä on oikeassa vaatiessaan toimia



Brasilian ja muidenkin lähimaiden sademetsissä riehuvat tulipalot herättävät maailmanlaajuista huolta. Maalouden eli käytännössä naudanlihatuotannon ja karjan ruuaksi tarkoitetun soijan viljelyn vuoksi sytytetyt maastopalot ovat jo tähän mennessä aiheuttaneet merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Amazon on tärkeä hiilinielu koko maailman näkökulmasta.

Toholampilainen valtiovarainministeri, keskustan Mika Lintilä ylitti loppuviikolla kansainvälisen uutiskynnyksen ottamalla kantaa kuohuttavaan aiheeseen. Lintilä esitti, että EU ja Suomi selvittäisivät pikaisesti mahdollisuutta kieltää brasilialaisen naudanlihan tuonti Amazonin metsäpalojen vuoksi. Suomalaisministerin kannanoton uutisoivat suuret kansainväliset uutistoimistot ja muun muassa televisiokanava CNN ja brittiläinen laatulehti Guardian.

Lintilän kannanotolla on merkitystä siitäkin näkökulmasta, että hän johtaa maailmanlaajuista ilmastokoaliota Chilen valtiovarainministerin kanssa. Lintilä on luvannut Amazonin asian esiin, kun EU:n valtiovarainministerit saapuvat Suomeen syyskuussa. Keskipohjanmaan Ollikkalan messuilla Kannuksessa tapaama Lintilä arvioi, että jokainen voi omalla ostokäyttäytymisellään vaikuttaa myös tilanteeseen. Lintilä totesi lauantaina, että nopein tapa on kansalaisten oma boikotointi.

Myös muut suomalaiset poliitikot ja tutkijat ovat ottaneet kantaa Brasilian ja sademetsien tilanteeseen. Keinovalikoima ratkaisusta vaihtelee; miten voitaisiin parhaiten vaikuttaa asiaan ja Brasilian presidenttiin, johon pelkät puheet tuskin vaikuttavat sitä tai tätä.

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kertoi kuitenkin perjantai-iltana, että EU ei ole asettamassa boikottia brasilialaiselle lihalle, mutta Euroopan johtajilta kuuluu syystäkin huolestuneita kannanottoja. G7-maiden kokoukselta on lupa odottaa toimia.

Kysymys ei ole kuitenkaan pelkästään maataloudesta ja naudanlihasta vaan kaikista niistä hyödykkeistä, joita suomalaiset ja eurooppalaiset ostavat Brasiliasta. Vastuullisuuden ja vaatimusten Brasiliaa kohtaan pitää olla tuntuvia. Kauppapoliittiset keinot eivät kuitenkaan ole ikinä yksinkertaisia tai riskittömiä.