Lukijan mielipide: Selittääkö USA:n asutushistoria amerikkalaisten oman käden oikeuden suuren kannatuksen?



Lähes kaksi vuotta sitten Nevadan osavaltion Las Vegasissa asuva 64-vuotias kirjanpitäjä Stephen Paddock oli kerännyt aseita paikallisen Mandalay Bay-hotellin kerrokseen numero 32. Niitä oli 23 ja mukana kaksi sellaista puoliautomaattista kivääriä, joista laillisen lisälaitteen avulla voi saada sarjatuliaseita. Myöhemmin kotoa löytyi vielä 19 asetta ja sadoittain patruunoita.

Ikkunasta oli hyvä näköala puistoalueelle, johon oli perjantai-iltana kokoontunut runsaasti väkeä juhlimaan Route 91 Harvest-tien kansanmusiikkifestivaaleja. Kello 22.08 Paddock aloitti heidän ampumisensa. Kun hän yhdeksän minuuttia myöhemmin lopetti, puistossa makasi 59 kuollutta ja 527 haavoittunutta. Viimeiseksi hän surmasi itsensä.

Joukkosurmia on USA:ssa tehty paljon, mutta tämä oli kaikkien aikojen tuhoisin. Paddockin vaikutinta tekoon ei tiedetä. Hänellä ei ollut rikostaustaa eikä hän kuulunut mihinkään uskonnolliseen tai poliittiseen järjestöön. Veljen antamien tietojen mukaan hän oli rauhallinen mies, jolla oli kaksi lentokonetta ja lupakirja. He olivat tehneet yhdessä kiinteistökauppoja. Heidän isällään oli rikoshistoria ja hänet oli diagnosoitu psykopaatiksi.

Eivät joukkosurmat tähän loppuneet. Tänä vuonna niitä on tapahtunut jo 20. Vakavimmat ovat olleet ne kaksi, kun Ohiossa sarjatuliaseella varustettu mies pyrki ravintolaan ja ampui 10 ja haavoitti 27:ää. Lähistöllä ollut poliisipartio sai estettyä enemmät murhat. Texasisssa Walmartin tavaratalon joukkosumassa 20 kuoli ja 23 haavoittui.

Vaikka USA:n väkiluku on 328 miljoona, uhriluvut ovat suuria. Me eurooppalaiset ajattelemme, että syynä on aseiden saannin helppous. Vaikutusvaltainen Amerikan Kivääriyhdistys NRA on toista mieltä. Se on varoittanut Trumpia aselakien tiukennuksesta. Heidän mukaansa ne eivät auta, vaan epäreilusti rikkovat lainkuuliaisten kansalaisten oikeuksia. Texasin osavaltiossa on syyskuussa tulossa aselakien löyhennyksiä.

Onkohan niin, että USA:n asutushistoria selittää amerikkalaisten oman käden oikeuden suuren kannatuksen? Kun maa eli 1800-luvun siirtolaistulvaa, oikeuslaitoksen kehitys ei pysynyt siinä mukana. Lakituvat olivat harvassa ja siksi pyssynheiluttajia pidettiin sankareina. Siitä käsityksestä on vaikea kasvaa eroon. Roistojahan ne olivat.

Mikko Tunkkari

VETELI