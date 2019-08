Lukijan mielipide: Centrian opiskelijakunta huolissaan - "Jääkö sivistyksen Suomi haaveeksi?"



Viimeisten kahdeksan vuoden aikana ammattikorkeakoulujen rahoituksesta on valtakunnallisesti leikattu lähes neljäsosa. Nämä leikkaukset ovat näkyneet ja tuntuneet myös Centria-ammattikorkeakoulussa, joka toimii Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Ylivieskassa. Centrian rahoituksesta on leikattu kuluneiden kahdeksan vuoden aikana lähes 25 prosenttia.

Leikkaukset ovat pakottaneet ammattikorkeakoulut koviin sopeuttamistoimiin. Myös Centriassa on jouduttu sopeuttamaan toimintaa muuttuneen rahoitustilanteen myötä. Centriassa tämä on tarkoittanut esimerkiksi useiden koulutusohjelmien lakkauttamista ja yt-neuvotteluja.

Tällä hetkellä puhutaan paljon osaavan työvoiman pulasta, jonka vuoksi ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen määriä halutaan lisätä. Lisärahoitusta uusien opiskelijoiden kouluttamiseen ei kuitenkaan ole tiedossa. Lisäksi ammattikorkeakoulujen rahoitukseen hallitusneuvotteluissa luvattu 20 miljoonan euron korotus on muuttunut valtiovarainministeriön esityksessä 5 miljoonaksi euroksi. Vaikka kuluneiden kahdeksan vuoden aikana on kyetty sopeutumaan muuttuneeseen rahoitustilanteeseen, ei tällainen rahoitustilanne voi enää jatkua. Ammattikorkeakoulujen rahoitus on nostettava hallitusohjelmassa luvatulle tasolle.

Me tämän hetken opiskelijat olemme tulevia ammattilaisia, joiden osaamiseen on panostettava nyt. Mikäli ammattikorkeakoulujen rahoituksen tasoa ei nosteta, jää hallitusohjelmassa kuvailtu osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi ainoastaan haaveeksi.