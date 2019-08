Lukijan mielipide: Mika Lintilä siirsi Kannuksessa vastuun kuluttajalle



Vuosikymmeniä sitten oli tapana järjestää pitäjäkohtaisia maatalousnäyttelyitä. Reisjärvellä oli vuonna 1961 maatalousnäyttely, jossa olin jopa talkoissa pystyttämässä tapahtumaa. Seuraavana vuonna 1962 ajelin mopolla Reisjärveltä Kälviälle saakka ihmettelemään uusia vasta markkinoille tulleita traktoreita.

Sittemmin näyttelyt laajenivat maakuntien keskuskaupunkien erilaisiksi messutapahtumiksi. Oli AgriAntin-maaseutunäyttelyjä, jotka oli suunnattu kaupunkilaisille. Viimeksi Kokkolassa oli 2009 Farmari-näyttelyn nimellä. Siinä pyrittiin häivyttämään kaikki maatalouteen viittaavat sanatkin. Näyttely mammuttirakennelmin ja panostuksin ei kuitenkaan tuottanut toivottua taloudellista tulosta. Nyt valtakunnan tasolla järjestetään vain pari näyttelyä vuodessa ja nekin ovat hiipumaan päin. Näytteilleasettajat ovat valitelleet kohtuuttomia kustannuksia ja isännät näyttelyiden ajankohtaa, parhaaseen rehunteon aikaan.

Oli ilo havaita, että on palattu juurille. Ollikkala maaseutumessut oli näyttävä ja hyvin järjestetty tapahtuma kaikin puolin. Järjestäjäksi oli saatu kannatusyhdistys ja pitopaikkana maatalousalan oppilaitos on paras mahdollinen. Näyttelyssä maaseutu käsitettiin laaja-alaisesti toimialana, kuten koulutusorganisaatiossa se on jo määritelty. Näytteilleasettajia oli yllättävän paljon. Ne edustivat kattavasti paikallisia yrityksiä ja toimijoita. Erilaisia palvelujen tuottajia näytti olevan laidasta laitaan. Suurenevat maatilat tarvitsevat lisääntyvissä määrin urakoitsijoita suorittavaan työhön. Isäntiä ei kiinnosta niinkään koneet, vaan työkustannukset. Urakoitsija saa huolehtia koneista ja niiden toimivuudesta. Olipa eräs yrittäjä tehnyt oivalluksen lupaamalla tehdä ”työt, joita kukaan ei tee – joka talossahan niitä on!”

Markkinointimielessä ja tulevaisuutta ajatellen paikalle oli kutsuttu toista tuhatta peruskoululaista tutustumaan maatalouden ihmeisiin. Vaikka olemmekin syvällä maaseudulla, varsin monelle alakouluikäiselle lehmä on outo eläin, puhumattakaan lampaista. On myös hyvä nähdä, mistä se kaupan maito on peräisin.

Järjestäjien ajoitus oli sattunut nappiin ministerivierailun osalta. Jo se, että saa valtiovarainministerin poliisivartiossa paikalle on jo sinänsä saavutus. Lisäksi ministeri Mika Lintilä oli päivän nimi ylittämällä kansainvälisen uutiskynnyksen. Häntä oli siteerattu ja haastateltu vähän kaikkialla. Tosin paikan päällä puheessaan hän siirsi vastuun kuulijalle, kuluttajalle. Me kukin voimme itse omilla valinnoillamme vaikuttaa noihin maailman hiilinieluihin.

Oli kuitenkin yksi asia, jonka suhteen ajoitus ei mennyt aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Ilmoissa olisi ollut toivomisen varaa, mutta silloin kaikki olisi ollutkin liian täydellistä. Mutta nykyajan kuluttaja osaa olla vaativa.