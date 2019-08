Pääkirjoitus: Viranomaisten vaikea työ turvattava – Mikään koulutus ei kompensoi riittäviä resursseja



Porvoon tapahtumat toivat keskusteluun poliisin työn vaarallisuuden. Viime viikonloppuna ammuttiin kaikkiaan kolmea poliisia työssään. Ruotsalaisten poliisien huoli omaan ammattikuntaan kohdistuvasta väkivallasta on tullut aiempaa tutummaksi Suomessakin.

Keski-Pohjanmaalla poliisit tunnistavat ammatin vaarat ja vaatimukset. Kokkolan poliisin kenttäjohtaja Marko Niemi sanoo lehtihaastattelussa, että yksi ongelma ovat pitkät välimatkat. Jos poliisipartio ajautuu ongelmiin, voi lähimmän tukipartion saaminen haja-asutusalueilla kestää liian kauan (KP 27.8.).

Poliisiin kohdistuva väkivalta ei ole harvinaista, vaan sen määrä kasvaa Suomessakin, kertoo oikeustieteen tohtori Henri Rikander, jonka tuore väitöskirja käsittelee poliisin voimankäyttöä ja poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kun poliisiin kohdistuva (tilastoitu) väkivalta on kaksinkertaistunut 2000-luvulla, puhutaan suuresta muutoksesta. Rikander arvioi, että riskihenkilöt pitäisi pystyä tunnistamaan aikaisemmin ja puuttua ongelmiin ennen niiden kärjistymistä (KP 26.8.).

Kyse on poliisien lisäksi pelastuslaitoksen työntekijöistä ja muista viranomaisista, jotka työssään huolehtivat muiden ihmisten hengestä, terveydestä ja turvallisuudesta. Porvoon tapaukseen liittyviä epäselvyyksiä on vielä niin paljon, että poliisin työn vaarallisuutta on syytä arvioida myös laajemmassa kuvassa ja pitemmän ajan perusteella.

Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa on perinteisesti voitu yleisesti ottaen luottaa poliisiin ja muihinkin viranomaisiin, jotka ovat pääosin saaneet hoitaa työnsä rauhassa. Yhteiskunnallisesta muutoksesta ja eriarvoistumisesta puhutaan paljon. Kyse ei ole pelkästään sanahelinästä vaan eriarvoistuminen koskee myös yhteiskunnan hyväosaisia.

Poliisin toimintamahdollisuudet on turvattava, vaikka kaikkia ongelmia ei poliisien määrällä ratkaista. Järjestäytyneen rikollisuuden ja kovien otteiden leviäminen Suomeen on vaikea tehtävä. Mikään koulutus ei kompensoi poliisin riittäviä määrällisiä resursseja. Kaikkeen poliisin kohtaamaan väkivaltaan ja uhkaan on suhtauduttava vakavasti.