Corten-erikoisteräs kasvattaa suosiotaan – Sään kestävä materiaali sopii moneen pihaan

Corten-erikoisteräs näyttää ruosteiselta, mutta todellisuudessa on säänkestävä ja kaukana perinteisestä ruosteesta. Sanna Iltanen viehättyi teräksestä materiaalina ja cortenin oranssin punertavasta sävystä.

Corten-teräs on säänkestävää, ja väritykseltään ruosteisen ruskeaa.

Ruosteisen ruskea on edukseen etenkin vihreän ja vaalean sävyjen kera.

Valkoiseksi rapattua kivitaloa kehystävät tummanruskeat puuterassit. Sanna Iltanen ei halunnut pihalleen muovisia kukkaruukkuja tai kivisiä kasvialtaita. Tamperelaisen omakotitalon pihapiiri sai viimeistellyn tunnelman ruskeapintaisista metallielementeistä.

Materiaali on tosiaan terästä, mutta säänkestävää cortenia. Mitä ihmettä?

– Ihastuin patinoituneeseen mattapintaan, joka saadaan oksidoinnilla. Tavallisesta teräksestä ruostepinta irtoaa isoina paloina, mutta tämä vanhenee kauniisti, Iltanen toteaa.

Huoltovapaa corten-teräs vanhenee kauniisti ajan kanssa. Kevyet teräskehykset ovat myös siirreltävissä vaihtuvan mielen mukaan. Iltanen on laittanut terassille kaksi Triholdy-kolmiota ja päällystänyt ne irrotettavalla puukannella. Näin kolmio toimii pöytänä.

Kaksi milliä paksu teräs ei luovuta ulkona ollessaan merkittävästi ruostevettä alleen. Terassin reunassa on myös isommat corten-laatikot pienille tuijille ja hortensioille.

Tamperelaiset Sanna Iltanen ja Eero Rantanen ovat halunneet pihalleen jotain muuta kuin mustaa, valkoista ja rottinkia. Toni Repo

Iltasen pihalla corten-tuotteet ovat olleet viitisen vuotta ja kahta samanlaista pintakuviota saa hakemalla hakea.

– Erityisen hienoa materiaalissa on juuri se, että pinta ei ole toisen kopio. Aika ratkaisee ja täytyy vaan malttaa antaa niiden olla.

Kukkia ja hyötykasveja on myös punertavissa saviruukuissa, mutta niiden kestävyys ei pysy cortenin tahdissa. Iltanen päättää istuttaa grillinäkin käytetyn tulisijan viereen muutaman chilin. Suklaaminttu on yhdessä kolmiossa päässyt valloilleen, samoin rucola. Freedom-tulisija on sekin valmistettu corten-teräksestä.

– Haimme tulisijaksi yksinkertaista ja modernia ratkaisua, jolla voisi valmistaa ruokaa ja joka toimisi myös tunnelman tuojana. Myös tulisija on saanut avoimen taivaan alla muodostua varsin ainutlaatuiseksi.

Teemu Nikkari, yksi C-Design Oy:n omistajista, käsittelee paljon corten-terästä pihakäyttöön. Tulisijojen, kasvialtaiden, ruukkujen ja aitojen lisäksi Nikkari tekee myös taideprojekteja.

– Esimerkiksi Suomussalmella on neljä metriä halkaisijaltaan oleva Ämmänpäre eli corten-teräspallo, jossa on vielä sisällä led-valaistus.

Esimerkiksi Turun ja Vantaan kaupungit ovat ottaneet puistoihinsa corten-terästä. Nikkari toivookin materiaalin suosion kasvavan tulevaisuudessa.

Paljon käytetty kupari alkaa ajan kuluessa sinertää tai vihertää, mutta Nikkarin mielestä cortenin pronssiset sävyt vain paranevat ajan kanssa.

– Corten on ottanut sijaa jo rakennusteollisuudessa. Olisi hienoa jos sen ainutlaatuisuus ja helppohoitoisuus huomattaisiin myös kotipihoissa.

Paljuistaan tutun Kiramin myyntivalikoimaan kuuluu myös corten-erikoisteräksestä valmistettuja tuotteita.

– Kolmionmallinen teräselementti, Triholdy on siinäkin mielessä monikäyttöinen, että siitä voi rakentaa vaikka aidan, tilanjakajan tai näkösuojan, Kiramin toimitusjohtaja Mika Rantanen toteaa.

Corten-teräs on aluksi harmaata ja muuttuu ajan sekä sääolojen vaikutuksesta ruosteenruskeaksi. Esimerkiksi Iltasen pihalla olevat kolmiot hapotetaan ja huuhdellaan Kiramin tehtaalla, jotta patinoituminen lähtee nopeammin liikkeelle. Rantanen toteaa, että corten-teräs on kestävä, helppohoitoinen ja maastoutuu luontoon hyvin myös värinsä puolesta.

– On hieno huomata, kuinka corten puhuttelee trendikästä industrial-henkeä suosivaa, mutta on silti siro ja moneen tyyliin sopiva.