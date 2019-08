Jokilaaksojen pelastuslaitos sallii ilotulituksen venetsialaisissa – Pelastuslaitos kehottaa kiinnittämään huomiota kuivaan maastoon



Perinteisesti venetsialaisia ja huvilakauden päättäjäisiä on juhlistettu ilotulituksella. Jokilaaksojen pelastuslaitos on päättänyt vapauttaa ilotulittamisen alueellaan 31.8.2019 kello 18–24 välisenä aikana.

Normaalista poiketen ilotulittamisesta ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta pelastusviranomaiselle, kun ampuminen tapahtuu edellä mainittuna aikana.

Ilotulitekaupan harjoittajaa koskevat samat säädökset ja velvollisuudet kuin uuden vuoden ilotulitusmyynnissäkin ja myyntipisteet ovat pelastusviranomaisten valvontatoiminnan alaisia.

Ilotulitteita on käytettävä käyttöohjeiden mukaisesti, pelastuslaitokselta muistutetaan. Sopivia käyttöpaikkoja ovat aukeat alueet ja rannat, joiden läheisyydessä ei ole rakennuksia tai veneitä. Ilotulitteilla ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle. Ilotulitteita käytettäessä on aina käytettävä suojalaseja. Suojalasien käyttö on suositeltavaa myös yleisöllä. Hätärakettien käyttö on sallittu vain hätätilanteissa.

Metsäpalovaroituksen aikana ilotulitteiden käyttäminen on kielletty. Pelastuslaitokselta huomautetaan, että tänä vuonna on ollut poikkeuksellisen kuivaa myös elokuussa, joten kuivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lisäksi pelastuslaitokselta todetaan, että ilotulitteita ei saa käyttää taajamien keskustoissa, asuinalueilla eikä rakennusten läheisyydessä. Ilotulitteiden käyttäjä vastaa ilotulitteiden käytöstä ja käytön seurauksena mahdollisesti sattuneista vahingoista. Kaikkien ilotulitteiden myynti ja luovuttaminen alle 18-vuotiaille ja päihtyneille on kiellettyä.