Pääkirjoitus: Ilo huomata ihmisten vastuullisuus – Ruokaa ei haluta tuhlata vaan monet tahot yrittävät estää ruokahävikkiä



Ruokaa ostetaan enemmän kuin syödään ja ruokaa otetaan lautaselle enemmän kuin syödään. Vauraan maan asukkailla tuntuu olevan varaa haaskata ruokaa ja sen seurauksena ympäristöä? Hävikkiä vähentämällä voi säästää ympäristön lisäksi omia tai yhteiskunnan rahoja.

Suomessa ruokahävikkiä on satoja miljoonia kiloja vuodessa. Jokainen meistä heittää ruokaa pois jopa 25 kiloa. Hävikkiruualla tarkoitetaan ruokaa, joka alun perin on täysin syömäkelpoista, mutta päätyy syystä tai toisesta roskiin.

Suomessa ja monessa muussakin maassa on herätty huomaamaan ruokahävikin ongelma ja sen lisäksi reagoimaan asiaan. Kauppojen ja ravintoloiden lisäksi monet yksityiset ihmiset tekevät töitä tuhlaamisen estämiseksi. Esimerkiksi kokkolalaisen Racuna-ravintolan ylijäämäruuasta saa alennusta.

Ravintola käyttää tarkoitusta varten kehitettyä sovellusta, jonka kautta ihmiset saavat tiedon ylimääräisistä ruoka-annoksista. Hävikkiruoka kelpaa niin lapsiperheille kuin eläkeläisille. Valmis ravintolaruoka tulee edulliseksi ja säästää laittamisen vaivan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Myös keskipohjalaiset ruokakaupat pyrkivät tosissaan pääsemään eroon hävikistä. Automaatiotilauksella ja vanhenevien tuotteiden alennusmyynnillä pyritään ratkaisemaan ongelma. Punaisten lappujen perässä juoksevat monenlaiset ihmiset. Alennuksellakin myytävät tuotteet ovat täysin kelvollista ruokaa.

Ilouutinen on myös se, että Kokkolan kouluissa aletaan seurata lautashävikkiä ja lisäksi ruokailijoita kehotetaan ottamaan ruokaa sen verran kuin arvioi syövänsä. Hävikkiviikkojen tempauksiin koulut ovat osallistuneet aikaisemminkin.

Valtakunnallisesti vietetään hävikkiviikkoa syyskuussa. Maailmanlaajuisesti YK kamppailee saman asian parissa.

On hienoa, että monet eri tahot ovat kiinnostuneita tuhlaamisen ja turhien päästöjen ehkäisemisestä. Syytä on paneutua myös niihin syihin, joiden vuoksi ruokaa heitetään pois. Ruoan arvostamisesta on hyvä lähteä liikkeelle. Nykyisissä olosuhteissa ja kauppojen laajojen aukioloaikojen ansiosta harvan tarvitsee hamstrata kotiin ylimääräistä ruokaa.