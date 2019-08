Talotohtori Panu Kaila vastaa: Tuuletusraot saapuivat muovimaalien myötä

”Harkitsemme vuonna 1928 rakennetun hirsirunkoisen talon ostoa. Talo on peruskorjattu 1990-luvulla, jolloin sitä on myös eristetty sisäpuolelta sadan millimetrin lasivillalla. Olen aiemmin lukenut, että tätä ei hirsirunkoiselle talolle suositella. Jos näin on kuitenkin toimittu, niin onko rakenne kunnossa, jos hirren ja villan välissä on ilmarako?” kysyy Henri Halla-aho

Selvä suositus hirsirunkoisen talon lisäeristyksen paikaksi on ulkopinta, jolloin hirren lämmönvarauskyky saadaan talteen. En oikein usko, että kukaan olisi tehnyt ilmarakoa eristeen ja hirren väliin – pystysuora rako pilaisi eristyskyvyn eikä auttaisi mitenkään asiaa.

Arkkitehti Urho Orola kokosi vuonna 1942 Pellervo-lehdessä julkaisemistaan artikkeleista kirjan Rakennusten korjaus ja kunnossapito. Orola torjui myös ulkopuolisen tuuletusraon: ”Vuoraustapa, jossa vuoraus jää koholle seinästä, ei ole suositeltava, koska laudoituksen ja seinän välisessä raossa ilma pääsee vapaasti virtaamaan ja jäähdyttää seinän.”

Yli satavuotiaissa taloissa on tavallisesti hirren päällä tuohikerros ja sen peittona tiivis laudoitus. Nämä seinät ovat edelleen täysin kunnossa. Samoin ovat vanhimmat purutäytteiset lautatalot, nekin ilman tuuletusrakoa. Vasta tiiviiden muovimaalien repeillessä julkisivuilta alettiin vaatia tuuletusrakoa.

Sisäpuolinen lasivilla on peitetty todennäköisesti höyrynsulkumuovilla ja sisäpintana saattaa olla lastulevy. Rakenne on siis hengittämätön, ja sisäilman laatu riippuvainen koneellisesta ilmavaihdosta. Jos hajua ei tunnu eikä homekoira merkkaa vaurioita, voi taloa asua tällaisenaan.

Tuon ikäinen talo voi olla erinomaista hirsityötä. Hirsitaloa ihaileva kyllä purkaisi pois sisäpuoliset eristeet, jättäisi joitakin seiniä hirrelle, pinkopahvittaisi ja tapetoisi toisia – ja nauttisi kodistaan.

”Kysymykseni koskee vuonna 1976 rakennettua omakotitaloa, johon on tulossa valesokkelin korjaus. Seinät ovat alun perin levytetty lastulevyllä, joka poistetaan nyt kauttaaltaan ja korvataan Gyprocilla. Pohdin jättäväni vanhat mineraalivillat paikalleen. Mitä laittaisin seinään levytyksen alle? Aikaisemmin tilalla on ollut paperi, jossa ilmeisesti ei ole mitään muovia mukana. Entä mitä suosittelet siinä tapauksessa, jos korvaankin eristeet puukuituisella? Vai kannattaako niin edes tehdä?” pohtii Mika Tammi

Mineraalivilla vaatisi höyrynsulun ja luulen, että nykyinen paperi on kuitenkin tiivis. Mineraalivilla, siis lasivilla tai kivivilla, ei pysty alentamaan seinän läpi liikkuvaa kosteutta, minkä vuoksi rakenteeseen muodostuu kastepiste. Puukuitueristeelle riittää aivan hyvin ilmansulkupahvi, ja sanonkin, että vaihto kannattaa siis tehdä.

