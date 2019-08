Lukijan mielipide: Ajatuksen- ja sananvapaus olisi suotavaa



Minä en koe kansanedustaja Päivi Räsäsen kirjoitusta kiihotuksena kansanryhmää vastaan.

Näin dokumentin, jossa Maria Veitola vieraili hänen kodissaan ja hän puhui tietyistä vinoutumista hyvin maltillisesti eikä mitenkään sulkenut pois sitä totuutta, että me kaikki olemme syntisiä. Vinoutumia on kaikkialla. Mitä seksuaalisuuteen tulee niin horjahduksia löytyy kaikkialta ja se, että viittaa johonkin raamatun kohtaan kuten ensimmäiseen roomalaiskirjeen lukuun niin se on hyvä pitää mielessä. Kristitty ihminen, jollaisena Päiviä pidän, sillä olin itse Kalajoen kristillisellä opistolla kun hän puhui, ei yhdistä vääryyttä ihmiseen. Kuitenkin itse Paavali sanoo, että ”sisällisen ihmisen puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta lihassani näen toisen lain”.

Eräs Riitta törmäsi psykiatrisessa sairaalassa henkilöön, joka oli yrittänyt itsemurhaa. Itsemurhaa yrittänyt kysyi Riitalta, että mikä tässä auttaa. Riitta sanoi, että uskonto ja sitten järjesti treffit minun ja tämän henkilön kanssa ja hän oli lesbo ja alkoholisti ja onneton ihminen. Sitten menimme hänen kanssaan erääseen vapaa seurakuntaan ja hän antoi elämänsä Jeesukselle ja tuli uskoon ja jatkoi iloiten matkaa.

Ei Päivi kiihottanut ketään mitään kansanryhmää vastaan, mutta raamattu sanoo sen, että jos joku eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa niin tietäkää, että hän pelastaa ihmisen tuonelasta ja peittää syntien paljouden.

Mielestäni ei ole kohtuutonta, että Suomessa on yksi kristillinen puolue, joka puolustaa raamatun totuutta. Ihmiset ovat menneet nettisekoilun puolelle etsiessään seksuaalista identiteettiä ja kaikki vaihtoehdot kannattaa punnita. On suuri vaara, että kaikki puhdas ja pyhä sekoitetaan likaan ja lokaan ja kun kaveri haluaa puhekumppania niin hän saakin monta kuvaa, jotka eivät vastaa hänen tarpeisiinsa. Ei hän ole ainoa. Moni on pettynyt ja sen jälkeen on vaikeata liittää seksuaalisuus mihinkään kauniiseen ja pyhään, jollaiseksi Jumala on sen suunnitellut luodessaan ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen.

Kaija Lehtelä