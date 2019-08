Keski-Pohjanmaalla paukkuvat hellerajat – Kuuminta Kruunupyyssä: +26,8



Lämpötilat ovat ylittäneet hellerajan monin paikoin myös Keski-Pohjanmaalla. Helteet tähän vuoden aikaan ovat suhteellisen harvinaisia.

Kruunupyyn lentokentän mittauspisteellä mitattiin kello 13.30 +26,8 celsiusastetta. Kokkolan Tankarilla lämpötila on +25,5 C, Toholammin Laitalassa +24,9 C, Ylivieskan lentokentällä +25,4 C.

Tällä hetkellä korkein lukema Suomessa on mitattu Raumalla, jossa mittari on kohonnut +27,5 celsiusasteeseen.