Tiina Ruotsalan kolumni: Kun eläin kärsii, kärsii myös ihminen



Suomen Kansallismuseon kesän valokuvanäyttely Inherit the Dust – Nick Brandtin valokuvia oli sekä vaikuttava että surullinen. Teokset pakottivat katsojaan pohtimaan, minkälaisen maailman jätämme jälkeemme ja millaista maailmaa olemme tuhonneet?

Brittiläissyntyinen valokuvaaja Nick Brandt (s. 1964) on dokumentoinut Itä-Afrikan muuttuvaa ympäristöä ja uhanalaisia eläimiä lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Esillä oli kolmisenkymmentä suurikokoista panoraamakuvaa, joissa eläimistä otetut, luonnollisessa koossa olevat vaikuttavat valokuvat on viety tehtaiksi, kaatopaikoiksi ja louhoksiksi muuttuneille entisille elinalueille.

Valokuvien lisäksi näyttelytilassa pyöri dokumentti, jossa Brandt kertoo projektista ja valottaa omia lähtökohtiaan näyttelylle.

Valokuvaaja korostaa kuvaavansa vain itseään varten motivoituen omasta kiukusta, epätoivosta ja kauhistuksesta, mutta myös rakkaudesta luonnon kauneuteen ja niihin eläimiin, joita me menetämme uskomattoman nopeaan tahtiin.

Hän kertoo ärsyyntyneensä kysymyksistä, oliko valokuvaaja todella raahannut nuo valtavat vedokset ihmisen tekemän hävityksen ja kauhistuksen keskelle vai oliko hän vain photosoppaillut näyttelyteoksia. Ylipäätään moiset kommentit kertovat kysyjästä aika paljon. Tärkeintä ei ole tekniikka, vaan lopputulos. Tekijä totesi, että jos hän onnistuu koskettamaan katsojaa ja aiheuttamaan tunnereaktion, raskas työ ei ole ollut turhaa, ja ehkä maailmassa on vielä sijaa myös toivolle.

Kymmenmetrisissä mustavalkovedoksissa eläimet ovat keskellä tuhottua Afrikkaa. Ne katsovat niin ympäristöä kuin näyttely-yleisöä lempeästi ja ylen viisaasti. Ne tarjoavat lohtua, jota puolestaan valokuvissa olevat ihmiset eivät tee.

Osa valokuvista on kuin suoraan vanhasta perheraamatusta, jossa Sodoma ja Gomorra on tuhottu. Eläimet on ajettu pois, ihmiset ovat jääneet jäljelle. He elävät kaatopaikoilla ja kaupungeissa siltojen alla. Brandt kertoo videolla, että jo alle kymmenvuotiaat kodittomat lapset tuhoavat aivojaan liimanhaistelulla. Tämän voi nähdä valokuvistakin.

Säälin ja suren luontoa ja sen eläimiä. Yhtä lailla myötätuntoni on noiden lasten puolella. He eivät valitse, millaiseen ympäristöön syntyvät ja millaisen tuhon keskellä joutuvat elämään ja itsensä elättämään. Sellainen ihminen, joka sulkee silmänsä oman lajinsa hädältä ei kykene pelastamaan maapalloakaan. Somea selatessa tuntuu, näiden kylmäsieluisten joukko vain kasvaa eikä ihmiskunnalla ole toivoa.