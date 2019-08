Lukijan mielipide: Anteeksi, kun menetin malttini



Olin lounaalla Kokkolassa. Tullessani takaisin autolle näin kaksi naishenkilöä seisoskelemassa. Vaikuttivat samoilta kuin aiemmin ruokapaikassani. Naiset lähestyivät ja alkoivat moittia – ihan kohteliaasti – kun koira on ollut yksin autossa.

Tämä oli kohdallani jo neljäs kerta, kun jouduin asian kanssa tekemisiin. Kerran sain samassa paikassa kirjelapun ja uhkauksia. Ihan vähän aikaa, eli pari viikkoa sitten, luokseni tuli kaksi poliisia, jotka oli hälytetty koiran kärsimyksen johdosta.

Nyt torstaina maljani vuoti yli. Menetin malttini. Äänenikin nousi varsin monta desibeliä. Anteeksi!

Sanoin, että on hieno asia, että eläimistä pidetään huolta. Pidän itseänikin luonnonsuojelijana ja olen opiskellut eläintiedettä. Mutta tarttis pitää järkikin mukana!

Autoni oli kello 14.10–14.45 Isokadulla varjossa! Lehmuksetkin ovat saaneet siellä pysyä pystyssä. Auton kaikki neljä ikkunaa olivat hieman raollaan, mikä sinänsä oli tyhmää, mutta koirapoliisien pelossa tapanani on pitää ikkunat raollaan, vaikka se hieman lämmittää sisätilaa. Kun autossa on ilmastointi, niin sisällä on viileämpää kuin ulkona. Toisen lounasta vastaavan seisokin jälkeen katsoin torstaina mittareista, että ero oli vielä 4-5 astetta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kerroin naisille, että Suomi ei ole Afrikka eikä Kalifornia, jolta suunnalta koirien suojeleminen hysterian muodossa on rantautunut. Kulttuuri-imperialismia siis. Täällä ei ole yhtä kuumaa eikä yhtä paljon huumeissa olevia ihmisiä kuin USA:ssa tai vaikkapa Kanadassa.

Toinen asia on, että virheitä sattuu Suomessakin. Lapsikin voi unohtua autoon. Virheeseen pitää reagoida, ja yleinen tiedottaminen huolellisuuden tarpeesta on paikallaan, mutta minuutta lähelle tuleva koirapoliisitoiminta vaatisi myös järjen käyttöä.

Neuvoin ääntäni korottaen naisia käyttämään aikaansa ja energiaansa hyödyllisemmin eläinten hyväksi. Voisivat vaikka ryhtyä vastustamaan susien suojelua Suomessa. Ilman susia säästyisi monta kymmentä koiraa vuodessa raatelulta! Suomi ei tarvitse sutta eikä susi Suomea.

Koirapoliisi kokee tekevänsä tärkeää työtä. Saa sisältöä elämäänsä. Kirjoitukseni pyytää anteeksi hikeentymistäni ja yrittää vihjaista, että koirapoliisin tulisi reagoida vain silloin, kun siihen on todellista tarvetta, ja hän voisi suojella koiria susilta.