Poliisi epäilee Haapaveden rivitalopaloa tahalleen sytytetyksi – todennäköistä on, että tulipalo sai alkunsa menehtyneen asunnosta



Poliisi on saanut uutta näyttöä Haapavedellä tapahtuneeseen rivitalopaloon. Poliisi epäilee asiassa rikosta ja asiaa tutkitaan tuhotyönä.

Uuden näytön mukaan on todennäköistä, että tulipalon on sytyttänyt omassa asunnossaan asunnon haltija, joka menehtyi tulipalossa. Tulipalo on saanut alkunsa olohuoneen sohvan päädystä.

Tulipalossa tuhoutui Haapaveden Rautionkuja 13:ssa ollut viiden asunnon rivitalo 16. elokuuta. Kaikkien asuntojen yläpohjat jouduttiin purkamaan ja samalla ne kastuivat. Poliisin mukaan vahingot ovat sitä luokkaa, että rivitalo menee purkuun.

Koska rikoksesta epäilty henkilö on kuollut, asiaa ei viedä oikeuden käsiteltäväksi. Vakuutusyhtiö käsittelee omalta osaltaan korvauksiin liittyvät asiat.

Poliisi ei tiedota asiasta enää jatkossa.