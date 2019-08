Pääkirjoitus Raha käy kaupaksi, halvalla – ja valitettavasti kalliilla



Suomen Pankin perjantaina julkaiseman tilaston mukaan kotitaloukset investoivat koteihin reipasta tahtia. Heinäkuussa asuntolainoja nostettiin 1,7 miljardilla. Viimeksi näin paljon raha kävi kaupaksi runsaat kymmenen vuotta sitten.

Kansanomaisesti sanottuna raha on tällä hetkellä halpaa vakuudellisiin asuntolainoihin. Viime vuonna, kun keskikorko asuntoluotoissa oli alle 0,9 prosentin, sitä pidettiin jo todella huokeana. Nyt heinäkuussa keskikorko kokonaisuutena oli vain 0,74%. "Ollaan vähintään aika harvinaisessa tilanteessa", kuten Osuuspankin liiketoimintajohtaja Harri Nummela kommentoi perjantaina Kokkolassa. Nopeasti ajateltuna tilanne on ostajan kannalta erinomainen.

Takaisinmaksuaikojen pidentyminen ei taasen ole niin hyvä asia Suomen Pankin tilastossa. Nyt laina-aikaa on nyt keskimäärin 20 vuotta ja seitsemän kuukautta, eli jos nyt ottaisi lainan, se olisi kokonaan maksettu alkuvuonna 2040. Vaikka korko on nyt käytännössä mitätön, kukaan ei voi tietää rahan hinnasta 2030- ja 2040-lukujen taitteessa. Ja montako kertaa korkokäyrä on liikkunut ylös ja alas ennen sitä?

Velkaantumisen osalta huolestuttavampaa on ollut todella korkeakorkoisten luottojen määrän kasvu kesälläkin. Pikavippifirmojen oma talouskehitys alkuvuodelta kertoo siitä, että suomalaiset ovat kuluttaneet paljon suurikorkoisia luottoja.

Nyt syyskuun alussa voimaantuleva vikavippien korkoa koskeva uusi lainsäädäntö on erittäin tervetullut. Uuden lain mukaan uusien luottojen koron yläraja on 20 prosenttia, eikä koron lisäksi muita kuluja saa periä yli 150 euroa vuodessa. Nollakorkojen maailmassa 20 prosenttiakin tuntuu järkyttävän suurelta summalta, kun käytännössä vakuudellisten kulutusluottojen korkoprosentit ovat eri selvitysten mukaan 5-7 prosentissa.

Lain tarkoituksena on kohtuullistaa kuluttajaluottojen hinnoittelua, vähentää velkaongelmia. Vielä parempi tilanne olisi, jos taloustietämys ja oman talouden hallinta olisi kaikilla sillä tasolla, että vakuudettomia luottoja jättikoroilla ei normaalissa elämäntilanteessa tarvitsisi ottaa.

