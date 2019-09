Seppo Luokkalan kolumni: Lähes tyhjille stadioneille pelaamisesta

Miesten jalkapalloliigassa on varsinainen 22 kierroksen sarja pelattu loppuun. Suomalaisen huippufutiksen amatöörimäisyys näkyi jälleen sunnuntaina, kun viimeiset joukkueet päättivät osuutensa päivää muita myöhemmin. Eipä tule muita sarjoja mieleen, joissa päätöskierrosta ei pelata yhdellä kellonlyömällä.

Maaottelutauon jälkeen käydään sitten pelaamaan mitaleista Mestaruussarjassa ja putoamisesta sekä koomisesta euroliigahärdellistä Haastajasarjassa.

Tämä alemman jatkosarjan (Haastajasarja) lopputulema on sellainen, että jopa kokonaisuuden kahdeksanneksi paras voi päästä Eurooppaliigan karsintoihin. Haastajasarjan kakkonen menee jatkoon, koska Suomen cupin voittanut Ilves on pärjännyt hyvin ja on ottamassa tavallaan kahta EL-paikkaa itselleen.

Äkisti katsottuna oli näppärämpää jäädä runkosarjassa sijoille 7 ja 8, kuin esimerkiksi viidenneksi. Huonommin sijoittumalla sai syksylle yhden kotiottelun enemmän. Toisaalta tilanne ilmeisesti tasoittuu, kun pelataan kerrastapoikki -pudotuspeliä sitten lopuksi.

No se siitä. Piti kuitenkin otsikon mukaisesti puuttua vähän puitteisiin. Kokkolan Keskuskentältä Ruudussa näytettyjä otteluita on kehuttu kovasti erinäisillä palstoilla eri yhteyksissä. Keskuskenttä nähdään perinteikkäänä, idyllisenä ja jopa kauniina stadionina.

Täysin paikkaansapitävien arvioiden listaan voi lisätä vielä ainakin loistavan sijainnin. Kentälle pääsee sujuvasti jalan, pyörällä ja autolla. Parkkipaikkojen "vähyyskään" ei ole haitannut, vaikka katsomoihin on saapunut kolmekin tuhatta ihmistä. Kukaan ei ole jäänyt hädissään kiertämään korttelia pysäköintimahdollisuuden puuttumisen vuoksi.

Vaikka KPV ei ole menestynyt läheskään parhaalla tavalla, on yleisöä riittänyt mukavasti. Uutuudenviehätys tietysti vaikuttaa, kun Kokkolan edellisistä liigavuosista oli vierähtänyt kohtalainen tovi.

Nykyisellään Keskuskentälle sopii kohtuudella nelisentuhatta katsojaa. Tunnelma vaikuttaa kuitenkin tiiviiltä jo 2000:n katsojan määrällä.

Aivan toinen on tilanne melkeinpä kaikilla muilla liigapaikkakunnilla. Esimerkiksi Turussa pelaa Inter yleensä vain yhden katsomon väelle. Eteläpohjalaiset VPS ja SJK eivät nekään vedä yli 6000 hengen stadioneille kuin parituhatta ihmistä. Tunnelmasta ei ole tietoakaan, kun kolkot katsomot kollottavat tyhjyyttään.

HJK ja HIFK ottelevat liigan isoimmalla stadionilla. Sielläkin on vähintään puolityhjää, paitsi silloin kun huligaanit tulevat kahdesti vuodessa rettelöiden toivossa paikalle.

Kun KPV pitää itsensä liigassa, olisi ensi kesänä hyvä jatkaa lämmitysputket ja keinonurmen saaneella Keskuskentällä. Päätyjen lisäkatsomoilla voisi kapasiteettia korottaa niin, että kaikki halukkaat mahtuisivat paikalle mitalipelienkin koittaessa.

Ja veronmaksaja kiittäisi.