Pietarsaaren vanhan kaatopaikan alueella palaa suuri jäterengaskasa,tulessa on tuhansia renkaita ja savun muodostus on runsasta. Koko Pietarsaaressa herätään savun tuoksuiseen aamuun, eikä helpotusta ole lähitunneille luvassa.

– Palosta aiheutuu vakavia savuhaittoja. Kirpeän savun haju on pistävä ja sen muodostuminen on todella runsasta. Se kulkeutuu kohti kaupunkia sillä etelätuuli painaa savut sinne suuntaan. Astmaatikoille ja yliherkille on varmasti hankalaa, summaa päivystävä päällikkö Joni Kontio aamuyöllä neljän aikaan.

Pelastuslaitoksen mukaan ilmassa on terveydelle vaarallista savua. Asiasta on annettu vaaratiedote.

Pietarsaari, Pietarsaaren ohikulkutie, 2.9.2019 kello 1:00. Terveydelle vaarallista savua ilmassa. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto, sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Alueella liikkumista kehotetaan välttämään. September 1, 2019

Aamu kahdeksan jälkeen vaaratiedote aiottiin purkaa.

Pietarsaaren tulipalon sammuttaminen on edennyt hyvin. Vaaratiedote puretaan pian. Paikalliset savuhaitat ovat edelleen todennäköisiä lähialueella. — K-P Pelastuslaitos (@kppelastus) September 2, 2019

Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen sunnuntaina noin kello 23 aikoihin illalla. Sammutustöissä on mukana useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Tulta koitetaan saada suitsittua noin kolmenkymmenen hengen voimin.

Työsarkaa riittää sillä palava rengaskasa on jopa yli satametriä pitkä ja parikymmentä metriä leveä. Sammutuspaikka on muutoinkin haasteellinen.

– Renkaat on kasattu vanhan kaatopaikan päälle. Sammutustöihin palopaikka se on erittäin hankala ja todella haasteellista on paloa sammuttaa. Parasta aikaa meillä on tilanne päällä ja luulen, että sammutustöitä jatketaan iltaan saakka, arvioi päivystävä päällikkö Kontio aamulla neljän aikaan sammutustöiden jatkosta.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Pietarsaaren ohikulkutie on liikenteeltä suljettuna kaatopaikan kohdalta.

Pietarsaaren vanhan kaatopaikan alueella palaa suuri rengaskasa. Kohteessa useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Pietarsaaren ohikulkutie on suljettu liikenteeltä kaatopaikan kohdalta. — K-P Pelastuslaitos (@kppelastus) September 1, 2019

Liikennetiedotteen mukaan tie alueella on poikki 00.29 alkaen toistaiseksi.

– Tie 749 välillä Uusikaarlepyy - Kokkola.

Tarkempi paikka: Välillä Fiskarsin liittymä, Pietarsaari - Kivilösin kiertoliittymä, Pedersören kunta. Tie on suljettu liikenteeltä, kertoo tiedote.

