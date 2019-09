Savusta annettu vaaratiedote on purettu.

Pietarsaaren vanhan kaatopaikan alueella palaa edelleen suuri jäterengaskasa. Tulessa on tuhansia renkaita ja savun muodostus on runsasta.

Pelastuslaitoksen mukaan ilmassa on edelleen terveydelle vaarallista savua, mutta vaaratiedote on purettu.

Pietarsaaren tulipalon sammuttaminen on edennyt hyvin. Vaaratiedote puretaan pian. Paikalliset savuhaitat ovat edelleen todennäköisiä lähialueella. — K-P Pelastuslaitos (@kppelastus) September 2, 2019

– Palosta aiheutuu vakavia savuhaittoja. Kirpeän savun haju on pistävä ja sen muodostuminen on todella runsasta. Se kulkeutuu kohti kaupunkia sillä etelätuuli painaa savut sinne suuntaan. Astmaatikoille ja yliherkille on varmasti hankalaa, summasi päivystävä päällikkö Joni Kontio aamuyöllä neljän aikaan.

Silloin pelastuslaitos antoi alueelle vaaratiedotteen ja kehotti asukkaita pitämään ilmanvaihdon kiinni ja välttämään lähistöllä kulkemista.

Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen sunnuntaina noin kello 23 aikoihin illalla. Sammutustöissä on mukana useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Tulta koitetaan saada sammutettua noin kolmenkymmenen hengen voimin.

Toistaiseksi sammutustyöt jatkuvat, mutta palo on saatu rajattua. Sammutustöissä käytetään muun muassa hiekkaa.

Täältä löydät videon:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Poliisi selvittelee palon syttymissyytä.

Yhden arvion mukaan syttymissyynä saattavat olla venetsialaisina käytetyt ilotulitteet.

Alueella on tie poikki ja kiertotie käytössä.

Toimitus seuraa tilannetta.

// Uutista päivitetty ajankohtaisin tiedoin klo 8.20

Lue täältä lisää aiheesta:

Pietarsaaren palo: läheisessä päiväkodissa aloitettiin aamu omin ohjein – ilmastointi suljettiin ja ulkoilut peruttiin

Koulut ja päiväkodit ovat auki Pietarsaaressa tänään: - Vanhan kaatopaikan tulipalon vuoksi annettu vaaratiedote puretaan pian - paikalliset savuhaitat edelleen todennäköisiä lähialueella

Pietarsaaren kaatopaikkapalon syyksi epäillään ilotulitteita: "Selvitämme asiaa poliisin kanssa myöhemmin"

Pietarsaaressa vanhalla kaatopaikalla palaa tuhansia renkaita – Ilmassa on terveydelle vaarallista savua, asiasta on annettu vaaratiedote